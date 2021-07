Бритни Спиърс обяви, че няма да се качи на сцената отново и това ще бъде така докато баща й контролира кариерата й като неин попечител.

През 2008 г. американски съд постави певицата под попечителство заради разклатеното й психично здраве и проблеми с наркотиците. За неин основен попечител бе определен баща й Джейми Спиърс, който контролира всико около нея - кариера и финанси.

Последната сценична изява на Бритни беше в края на 2018-а, предаде БТА.

"Няма да се изявявам на сцени, докато баща ми се занимава с това какво обличам, казвам, правя или мисля", написа Спиърс в профила си в Инстаграм. Тя твърди, че предпочита да споделя видеоклипове от хола си, вместо от сцената в Лас Вегас.

"Попечителството уби мечтите ми... Така че всичко, което имам, е надежда", написа още певицата.

Бритни предприе съдебни действия, за да си върне независимостта. В началото на този месец съд в Лос Анджелис отказа да удовлетвори искането й, което бе - баща й да бъде отстранен като попечител на финансите й.

#EntertainmentNews: Britney Spears says she will not perform again while her father retains control over her careerhttps://t.co/qBuF01XLkO