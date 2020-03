Най-големите медии в Нидерландия: “България спечели Евровизия”

Едни от най-големите медии в Нидерландия, страната домакин на отмененото 65-то издание на Евровизия, излязоха днес със заглавия 'Bulgarije had songfestival gewonnen' (България спечели Евровизия) и "Dit liedje had waarschijnlijk het Songfestival 2020 gewonnen” (Тази песен вероятно щеше да спечели Евровизия 2020). Публикациите в De Telegraaf , RTL Nieuws, AD.nl, Shownieuws, Ditjes & Datjes, RTL Boulevard, Tubantia и Welingelichte Kringen посочват, че преди крайното решение за изместване на конкурса за 2021 година Виктория, която щеше да изпълни "Tears Getting Sober” в Ротердам, е била големият фаворит за победата и пишат "Ако конкурсът беше продължил, България вероятно щеше да победи”.

Българската песен "Tears Getting Sober”: https://www.youtube.com/watch?v=V_hgYnwZR8I7

Вчера бешe обявено, че 65-тото издание на песенния конкурс Евровизия ще бъде изместено за 2021 година. Причината за крайното решение на организаторите на конкурса от Европейския съюз за радио и телевизия и националните телевизии домакини на Нидерландия е разпространението на COVID-19 в Европа и предизвикателствата, които то поставя пред реализирането на най-мащабното телевизионно шоу в света. Все още се очаква решение за това дали участниците на Евровизия 2020 ще бъдат допуснати да представят страните си на конкурса през 2021 година в Ротердам. Геновева Христова, изпълнителен продуцент на българското участие от страна на Ligna Group коментира решението на организаторите: "Смятаме, че най-логичното решение е най-участниците и техните песни да бъдат допуснати да участват в конкурса през 2021 в Ротердам. Не можем да позволим трудът ни да отиде на вятъра.” Българският представител Виктория също беше категорична: "Tears Getting Sober е песен, в която много хора вложиха сърцето и душата си. Вярвам, че ще имам възможност да я изпълня на сцената на Евровизия и да накарам България да се гордее с моето представяне.” На 28 март Виктория планира своя първи онлайн концерт на живо от дома си в София, с който прави жест към феновете и последователите си. Той ще бъде излъчен безплатно на eurovision.icard.com от 20 часа българско време. Българското участие на Евровизия 2020 се реализира като публично-частно партньорство между Българска национална телевизия и Ligna Group. За първи път в участието на България в Евровизия се включи и генерален спонсор – българската компания iCard, която е лидер на европейския финтек пазар. Конкурсът Евровизия се провежда всяка година без прекъсване от 1956 година насам, което го прави една от най-дълго съществуващите телевизионни програми в света. Музикалната надпревара събира пред екрана над 200 милиона зрители от цял свят.