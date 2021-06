Поли Генова разкри чудесна новина - бременна е с второ дете ВИДЕО

Поли Генова направи огромна изненада към своите фенове, като разкри, че е в радостно очакване на второ дете.



Певицата публикува в социалните мрежи съкровено видео от плажа. То показва Поли със закръглено коремче, а около нея са най-близките й хора – мъжът й Джоузеф и 2-годишният им син Даниел.



По време на видеото малкият Даниел обикаля щастливо, смее се и целува бременното коремче на майка си.



Това като че ли е щастлив и късметлийски период за Поли. Съвсем скоро тя пусна видеото към последната й песен - "No More", в което участва и Джоузеф. Влюбени, щастливи и... "просто женени" са двамата в клипа към песента.



"Това е много личен и специален проект за мен. Надявам се историята, която разказваме, да вдъхнови всички да преоткрият свободата си и да напомни да ценим любимите си хора като се радваме на малките моменти с тях. Благодаря на прекрасния екип, който стои зад "No More". Надявам се парчето да донесе прекрасни летни емоции на всички", сподели на профила си във фейсбук Поли за проекта.



Сега, обаче, пред нея предстои един още по-прекрасен период.