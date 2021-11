Адел пусна дългоочаквания нов албум „30“

Дългоочакваният нов албум на Адел "30" излезе на музикалния пазар, предаде Ройтерс.



Това е четвъртата тава на британската изпълнителка. Почитателите ѝ го очакваха шест години.

Пилотното парче от новия албум "Easy On Me", пуснато на 14 октомври, вече е начело на музикалните класации. Очакванията към "30" са много големи.

Адел споделя, че продукцията е повлияна от развода с бившия ѝ съпруг Саймън Конеки. Тя изрази надежда, че чрез албума ще може да обясни на деветгодишния си син защо семействата понякога се разделят.



В рецензиите си критиците похвалиха честността, с която Адел разкрива подробности около албума.



"Тя никога не е звучала толкова свирепо, колкото в "30" - по-жива към собствените си чувства, по-виртуозна при изразяването им в песните", пише Роб Шефилд в списание "Ролинг стоун". В своята петзвездна рецензия той е категоричен, че "30" е най-добрият албум, издаван от Адел досега.



Не всички критици обаче са толкова щедри в мненията си. Те одобряват, че тавата съдържа и песни като "I Drink Wine" и "All Night Parking", които се различават от обичайния за Адел стил.



"Това опустошително ниво на честност означава, че въпреки по-експерименталнитеe моменти, "30" все още създава усещане като търговска марка Aдел, по свой собствен начин, през повечето време," написа Ел Хънт от "Ню мюзикъл експрес".



Феновете на изпълнителката, която има 15 награди "Грами", са очаровани от новия албум. "Не мога да се наситя ... толкова емоционално брилянтен е и си струваше шестгодишното чакане", пише един от тях в Туитър.



"Една секунда от албума на Адел и вече го обичам", споделя друг почитател на британската певица.