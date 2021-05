България е на финал на Евровизия 2021 - най-престижната музикална надпревара в света! Виктория успя да донесе петото класира на България във финала. Това ѝ дават право да се бори за голямата победа на 22-ри май. Изпълнението на Виктория от втория полуфинал: https://www.youtube.com/watch?v=xORSj7dSfis

Българският представител на Евровизия 2021 изпъкна с емоционалното си изпълнение, което накара цялата публика в залата Rotterdam Ahoy да избухне в бурни аплодисменти. Комплиментите си не скриха и останалите участващи делегации, които определиха България и Виктория като един от големите фаворити за победа в тазгодишното издание на надпреварата. Виктория с първи думи след класирането на финал:

"Направихме го заедно! България е на финал на Евровизия 2021! Емоцията на сцената беше неописуема и не можах да сдържа сълзите си. Благодаря на всички, които ме подкрепиха - на семейството ми, на невероятните ми продуценти от Ligna Studios, на БНТ и Лигна Груп, които ми дадоха възможността да участвам на Евровизия, на генералните спонсори на българското участие от iCard и най-вече на всички вас, които повярвахте в мен! На 22-ри май ще взема участие в големия финал на Евровизия и ще пея за всички вас, защото това е нашият момент! Обичайте семейството си и оценявайте всеки миг в живота! Обичам ви!” Геновева Христова, продуцент на българското участие от страна на Ligna Group, сподели първите си впечатления след изпълнението на Виктория:

"Постигнахме нещо невероятно! България за пореден път е сред големите фаворити в най- големия музикален конкурс в света. Вярвам, че това е само началото към нещо много по-голямо!” Едни от най-популярните българи отправиха специални пожелание към Виктория и българите в чужбина преди втория полуфинал на Евровизия 2021.

Христо Стоичков, Б.Т.Р., Мария Бакалова и още много други призоваха всички българи в чужбина да се обединят и да гласуват на големия финал на Евровизия 2021 на 22-ри май. Повече информация може да намерите на BULGARIA2021.COM. Музикалното видео на българската песен "Growing Up is Getting Old”: https://www.youtube.com/watch?v=UsmJ2nEV7gI

Българското участие в песенния конкурс Евровизия се реализира като публично- частно партньорство между БНТ и Ligna Group, с подкрепата на българската финтех компания iCard – генерален спонсор на Евровизия България. Големият финал на Евровизия 2021 ще се проведе на 22-ри май.

Зрителите в България могат да гледат шоуто на живо по БНТ 1 от 22:00 часа.