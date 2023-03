Експерти: Има връзка между извънземните и ангелите

Експерти твърдят, че има пряка връзка между НЛО, извънземните, които ги управляват, и историите на срещи с ангели, предавани чрез писанията на много религии.

Един от продължаващите дебати относно съвременния феномен на НЛО продължава да бъде за това дали виждаме нещо съвсем ново под Слънцето или просто виждаме древен аспект на Сътворението през по-технологично ориентираните очи на XX век. Въпреки, че не може да се предложи категоричен отговор, може да се обобщят някои от аргументите в полза на "ангелската интерпретация" на древни и съвременни разкази за НЛО.

Може би трябва да започнем с историята на думата "ангел" и как възниква нашето сегашно разбиране за термина.

Кийт Томпсън, автор на "Ангели и извънземни", предлага следното като дефиниция:

"Терминът "ангел" произлиза от гръцки превод на оригиналния еврейски "mal’akh", по-късно "malaika", което първоначално означава "сенчестата страна на Бог", но по-късно започва да се приема като "пратеник" или "вестител". И двата термина се отнасят до функция или статус, а не до същност. И все пак въпросите за ангелската същност се обсъждат от векове.

Древните гърци са смятали ангелите за "подобни на хората", но също така притежаващи природата на "геометрична точка-душа" или "чиста мисъл". Библейският възглед гласи, че ангелите са "отгоре", но по същество са били човекоподобни и по правило невидими.

Според свети Тома Аквински ангелите са "чиста душа", същества без човешки тела. Лаканций, християнски апологет, писал през III и IV век от н. е., се аргументира с принципа на относителността: в сравнение с хората ангелите са нематериални, но по отношение на Бог ангелите се появяват въплътени. Така може да се каже, че притежават "фини тела"."

Имат ли връзка тези "фини тела" с често описваните извънземни като "ефимерни" същества, чиято физическа форма често е преходна и лесно се заменя от материална в нематериална? Така ли минават през стени и прозорци, когато отвличат хора? Ако е така, тогава се наблюдава забележима корелация.

Томпсън пише:

"Образът на ангелите като посредници между Бог и човечеството има своите корени в предхристиянските идеи за "демоните" и "демоничния свят". Плутарх пише в есето си "On the Cessation of Oracles": "Семейство демони, междинни между богове и хора, и по определен начин обединяващи мисълта и обединяващи в едно обществото на двамата."

В "Symposium" на Платон, Диотима описва Ерос като "велик дух и подобен на всички духове той е междинен между божественото и смъртното. Ерос тълкува между богове и хора …, той е посредникът, който обхваща пропастта, която ги разделя, и следователно в него всичко е свързано и чрез него изкуствата на пророка и свещеника, техните жертви и чар, и всички пророчества и заклинания намират своя път. Тези духове или междинни сили са много и разнообразни …"."

Според Томпсън разбирането за "демон" се измества към "зъл дух" след появата на християнството.

Той добавя: "От решаващо значение е да се отбележи, че преди християнската "демонизация" на демоничния свят, демоните не са имали зъл нюанс. Ангъс Флетчър пише: "В древната история терминът "демон" е имал религиозно и духовно значение, и се е отнасял за отвъдния свят. В езическата древност "демон", взаимнозаменяем "даймон", е бил използван в троен смисъл – за богове, за посредници и за душите на мъртвите без никаква пряка връзка." Така започваме да виждаме допирни точки между съвременното въображение за извънземните и традиционното въображение за ангели и демони.”

Изследователят и автор Захария Ситчин, чиято поредица от пет части "Земните хроники" се счита за класика в изследванията на древните астронавти, също се "бори" с традиционните концепции за това какво представляват ангелите и как се появяват те.

В книгата си "Божествени срещи, ръководство за видения, ангели и други емисари", Ситчин казва:

"Популярната представа за ангелите, образ, поддържан и подкрепян с векове от религиозното изкуство, е, че те са напълно антропоморфни, човекоподобни същества, които за разлика от хората са снабдени с крила. Всъщност, ако бъдат лишени от крилете си, те биха били неразличими от хората.

Пренесен в западната иконография от ранното християнство, безспорният произход на подобно представяне на ангели е древният Близък изток. Намерихме ги в шумерското изкуство – крилатият емисар, който отвежда древното шумерско божество Енкиду. Намираме ги в религиозното изкуство на Асирия и Египет, Ханаан и Финикия. Подобни хетски изображения дори са били дублирани в Южна Америка, на Портата на Слънцето в Тиауанаку – доказателство за контактите на хетите с това далечно място.

Въпреки, че съвременните учени може би в желанието си да избегнат религиозни конотации, наричат ​​изобразените същества "гении-покровители", древните народи ги смятат за клас от по-малки богове, за вид божествено същество, което изпълнява само заповедите на "Великите господари", които са "Боговете на небето и земята". Тяхното представяне като крилати същества е предназначено ясно да покаже способността им да летят и в това те подражават на самите богове … В това отношение изявлението на Господ (Изход 19:4), че той ще носи децата на Израел "на крилете на орли", може да е повече от алегорично …”

В "Срещи с извънземни, тайната зад феномена на НЛО", авторите Чък Мислър и Марк Ийстман преглеждат силите, приписвани на ангелите в древните писания.

Авторите пишат:

"Ние знаем много малко за природата, същността, силите и способностите на ангелите. Ние знаем, че те изглежда нямат проблем да се материализират в нашето пространство-време. Те говорят като хора, ядат храна, хващат хората за ръка и са способни на директен бой. Единият е отговорен за смъртта на първородното в Египет. Друг убива 185 000 асирийци. Не се забърквай с ангелите.

Те винаги изглеждат като хора. Новият Завет посочва, че много от нас са се сблъсквали с ангели, без да различават никаква уникалност: "Не забравяйте да забавлявате непознати, защото по този начин някои са забавлявали ангели без да знаят" (Евреи 13:2) … Какво ограничава техните технологии? Някои древни традиции приписват различните изкуства и науки на древния свят на разкритията от ангелите."

По-нататък в разсъжденията си, Мислър и Истман преминават към по-пряко обсъждане на взаимоотношенията и разликите между извънземни, ангели и демони.

Те пишат:

"През последните няколко десетилетия, много опитни изследователи на НЛО правят паралели между природата на ангелите, демоните, извънземните и НЛО. Всъщност, някои, включително Жак Вали, Джон Кийл и други, дори предполагат, че извънземните посетители наистина могат да бъдат от самите Паднали ангели или демони. За да определим дали извънземните са част от ангелското или демоничното царство, първо трябва да разгледаме някои от атрибутите на ангелите и демоните.

Общоприето е да се вярва, че Падналите ангели и демони са едно и също. Всъщност те често се използват като синоними в юдео-християнската литература от последните няколкостотин години. Оказва се обаче, че древните равини и отците от Ранната Църква са вярвали, че са отделни единици. Когато разглеждаме библейските записи, виждаме, че атрибутите и дейността на ангелите и демоните са различни. Ангелите, буквално "пратениците", са Божии творения, които имат свои собствени физически тела. Те са в състояние да се проявяват във времето и пространството, а когато го правят, обикновено се бъркат с хора!

Например, когато Бог и двата ангела се явяват на Авраам в Битие 18, те са описани като имащи вид на хора. Всъщност, те са толкова убедително хора, че хомосексуалистите от Содом и Гомор искат да имат сношение с тях. Малко вероятно е мъжете от Содом да се заинтересуват сексуално от ангелите, ако те бяха полупрозрачни, светещи привидения с крила и ореоли!

В Новия завет двама ангела, които са объркани с хората, са при празния гроб на Исус след Възкресението. Апостол Лука казва: "И тъй като те бяха много недоумени за това, ето, двама мъже застанаха до тях в блестящи дрехи" (Лука 24:4). След като Исус се възнася на небето, учениците гледат. "И докато гледаха неотклонно към небето, когато се издигаше, ето, двама мъже застанаха до тях в бели дрехи" (Деяния 1:10). Тези "двама мъже" са ангели с физически тела, които казват на учениците, че Исус ще се върне "по същия начин"."

Мислър и Ийстман предлагат доста интригуващо обяснение за много от разликите между "физически" ангели и "нефизически" демони.

Пишат: "Природата на демоните е съвсем различна. Те са безплътни духове, които търсят въплъщение. Произходът на демоните не е широко известен в наше време. Въпреки това, в древни времена е разбирано, че демоните са безплътните духове на нефилимите. Читателят ще си спомни, че нефилимите, родените на земята гиганти от дните на Ной, са потомци на Паднали ангели и "дъщери на хората". Според многобройни древни равински и ранноцърковни текстове, когато нефилимите умират, техните духове стават безплътни и бродят по земята, тормозейки човечеството и търсейки въплъщение! Това е най-очевидно в "Книгата на Енох".

"Книгата на Енох" е смятана от много древни християни и евреи за авторитетна книга на еврейската история. Вероятно е написана в средата на II век пр. Хр., но е съставена от много по-ранен материал. В ранните глави на "Книгата на Енох" се разказва за ранната история на Земята, дните на Ной и "Наблюдателите". Според "Книгата на Енох" и други древни равински писания, Наблюдатели са специфична група ангели, които Бог е поставил да бдят над Земята. Двеста от тези Наблюдатели пожелават и изпадат в грях, когато се женят за "дъщерите човешки". Резултатът от този безбожен съюз е раждането на неестествено потомство – нефилимите.

Съдбата на духовете на нефилимите е описана в глава 15 на "Книгата на Енох": "Сега великаните нефилими, които са родени от дух и плът, ще бъдат наречени на Земята зли духове и на Земята ще бъде тяхно жилище. Злите духове ще излязат от плътта им, защото са създадени отгоре, от светите Стражи е тяхното начало и първична основа. Зли духове ще бъдат на Земята и духове на нечестивите ще бъдат наричани. Жилище на духовете ще бъде на небето, но на Земята ще бъде обиталище на земни духове, които са родени на Земята. Духовете на гигантите ще бъдат като облаци, които ще потиснат, покварят, ще паднат, ще се борят и ще поразят онези на Земята."."

Докато Мислър и Ийстман се аргументират за тълкуването на НЛО като нещо определено демонично, ние все пак можем да продължим да разглеждаме други аргументи за обратното. Малкъм Годуин, в "Angels: An Endangered Species", предлага достатъчно материал за свързване на съвременния феномен на НЛО с ангелите.

Годуин цитира популярния евангелист Били Греъм, който в собствената си книга "Angels, God’s Secret Agents" пише: "Някои християнски писатели спекулират, че НЛО биха могли да бъдат част от Божието ангелско войнство, което ръководи физическите дела на универсалното творение … НЛО са удивително ангелски в някои от докладваните им изяви.”.

След това Годуин дава списък на съответствието между ангелското и извънземното:

* И ангелите, и извънземните са "Други светски същества", независимо дали съществуват във вътрешното или външното пространство.

* Те са висши същества, които са или на по-висок етап на развитие, бидейки морално, духовно или технологично превъзходни, или просто са по-близо до Божеството.

* Благородното разнообразие обикновено се явява като върховно съвършенство на хармонична и младежка красота. Смътно андрогинната природа на външния им вид предполага съюз на мъжкия и женския принцип. Въпреки това, трябва да се признае от доказателствата в докладите за извънземни, че свидетелите от Северна Америка са склонни да виждат по-ясно дефинирани и възхитителни извънземни жени, отколкото руснаците, европейците и южноамериканците.

* И извънземните, и ангелите са очевидно страхотни лингвисти, които говорят перфектен английски, немски, френски, испански, руски, холандски, италиански или други, когато е необходимо.

* Всички те имат за предаване послание. Изглежда, че ангелите са по-склонни към индивидуално предаване на информация, докато извънземните имат по-глобално послание. Но и в двата случая, те обикновено специално избират свидетеля, на който да предадат съобщението.

* Имат забележителни средства за въздушен транспорт.

* Имат светеща същност, която най-често се изявява в очите им, които често блестят и в лицата им, които светят.

* Излъчват фини аури на състрадание, доброта и усещане за мирна хармония.

* Има забележителна прилика в облеклото им. Прилепнали туники или дълги халати с преобладаване на син и бял цвят. Обикновено имат или златен пояс, или гривни и пръстени от благородни метали. Всъщност е малко любопитно, че тези същества винаги се появяват на свидетеля напълно облечени.

* Със сигурност само човекът, след като е съгрешил, намира голотата си за зла. В това отношение само Падналите ангели биха изпитали нуждата изобщо да носят дрехи. Със сигурност някои извънземни биха могли да намерят голотата си за красива пред очите на Всемогъщия, в който вярват.

* Средната им височина обикновено е колкото човешката, въпреки, че има няколко случая, в които се говори за височина до 3 метра.

* И извънземните, и ангелите показват значителна загриженост за състоянието на човечеството и планетата, на която живеем. Посоката, в която човечеството се движи, изглежда предизвиква тревога и безпокойство.

* Въпреки, че извънземните и ангелите са впечатляващо по-добри от всеки от нас, те често говорят, сякаш сме равни, братя или спътници през пространството и времето. Но рядко се разглеждат като свободни агенти, а по-скоро като пратеници, обвързани с висши космически закони или, в случая на ангелите, с Бог.

* Свидетелите са тясно и неразделно свързани помежду си. Доказателството е субективно и разчита на нашето приемане или отхвърляне на искреността и достоверността на наблюдателя. Както феномените на ангелите, така и на извънземните почиват на доверието и вярата.

Годуин завършва своя списък със сравнения, като казва:

"Този ​​списък, макар и по никакъв начин да не е изчерпателен, дава повече от намек, че ангелите и извънземните имат много общи неща. Това предполага, че трябва да бъдем много предпазливи преди да отхвърлим възможността днешните наблюдения на НЛО или контактите с извънземни да са подобни явления."

Годуин смята, че архетипът, който наричаме "ангел", има много други съвременни, както и древни форми.

Той пише: "Архетипът на ангелите е пратеникът на висшето Аз. Това е мъдрото същество, напредналата душа, шаманът, просветленият господар, супермен или светецът. Сегашното ни очарование от високо еволюирали извънземни същества, които са дошли да ръководят човечеството, или галактическите пратеници на мира и любовта, които контактуват с малцината избрани, изглежда се издига от този изключително мощен вътрешен архетип.”

Има връзка между древната вяра на човека в ангелите и нашата вяра от XX век в НЛО и извънземни. Както Малкъм Годуин посочва в своя списък със сравнения между двата феномена, и двете вярвания продължават да съществуват в субективната сфера на нашата лична вяра и нашето действително ограничено разбиране за нещата, които вярата включва.

Независимо дали феноменът НЛО се разкрива като добро или зло, ангелско или демонично, или като нещо съвсем друго, в крайна сметка ще разберем истината …

По материали на Шон Кастил/hiddentruth