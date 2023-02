Нашенка ще представи Чехия на Евровизия 2023

Групата VESNA, в която участва българката Танита Янкова, ще изпълни песента "My Sister’s Crown” в Ливърпул. Тя ще представи Чехия на Евровизия 2023. Ще изпълнят песента "My Sister’s Crown”, която включва четири езика – български, украински, чешки и английски, съобщават от entiendo.eu.



Видео към песента "My Sister’s Crown”: https://www.youtube.com/watch?v=bFm-hw2rUeA



"Концепцията на песента е свързана със славянските традиции. Всички ние идваме от различни държави – три от нас са родени в Чехия, Танита е от България, а останалите момичета са от Русия и Словакия. Това създава изключително силна връзка между нас, защото сме обединени от славянския език.”, споделят момичетата от групата.



VESNA спечелиха националната селекция на Чехия с огромна преднина, побеждавайки артист с награда "Оскар”. Групата е сформирана преди 6 години и има 2 издадени албума. В своето творчество те съчетават елементи на модерния поп и традиционния фолклор.



Чешката група ще вземе участие в първия полуфинал на Евровизия 2023, който ще се проведе на 9-и май. Всички българи в чужбина ще могат да подкрепят VESNA и българката Танита Янкова в гласуването по време на шоуто.



Евровизия 2023 ще се проведе на 9-и, 11-и и 13-и май в Ливърпул, Великобритания и се очаква да има над 160 милиона зрители. Двата полуфинала и големият финал ще бъдат излъчени на живо в YouTube канала на конкурса от 22:00 часа българско време. България няма да вземе участие в най-голямата музикална надпревара в света.