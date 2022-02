Учени кръстиха нов вид хищен червей на ковид пандемията (ВИДЕО)

Видян за пръв път досега вид чукоглав червей е открит в Европа. Представителите му, наподобяващи миниатюрни кобри, обитават Франция и Италия и се хранят с охлюви, пише "Лайв сайънс".

Учените решиха да кръстят червеите Humbertium covidum на пандемията от COVID-19, почитайки по този начин паметта на многобройните ѝ жертви. Освен това голяма част от изследването е направено по време на изолация.

Експертите са стигнали до заключението, че хищните червеи са инвазивен вид. Те са внесени в Европа от друг регион и са започнали да превземат местните екосистеми.

Плоските чукоглави червеи се срещат в топлите райони на Азия, но в последно време са започнали да се разпространяват по света чрез търговията с растения, попадайки на нови места заедно с почвата.

Червеите могат да се размножават без партньор. Поради тази причина дори един-единствен екземпляр, пренесен на различно място, може да създаде нова популация, информира БТА.

Подобно на други инвазивни видове, те представляват голяма опасност за природата.

Humbertium covidum е открит в Югозападна Франция и Северна Италия, въпреки че видът произхожда от Азия. Според някои сведения негови представители вероятно се срещат и в Русия, Китай и Япония.

Възрастните червеи са дълги едва 3 сантиметра, докато техни сродници могат да достигнат до 40 сантиметра. Малкият размер обяснява защо учените не са ги забелязали досега.

For #WormWednesday :

This new species described just yesterday.

Please meet Humbertium covidum



More details:https://t.co/ZSUT3bKkXl pic.twitter.com/yIHnLXFzoT