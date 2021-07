"Стани богат" се връща на екран

Един от най-емблематичните и дълголетни телевизионни формати у нас и по света – играта "Стани богат", ще стане част от програмата на bTV още тази година. Предаването е символ и запазена територия за вече придобити и нови знания, а в ефира на bTV ще стъпи тържествено навръх 20-ата годишнина от първото си излъчване в България. Водещ ще бъде актьорът Михаил Билалов, който влиза в ролята с присъщите му увереност, стабилност, обаяние и неподражаем стил на водене. "Развълнувани сме, че имаме възможността да предложим на нашите зрители най- популярната телевизионна игра за знания в света - "Стани богат".

Това уникално шоу – вечна класика и неизменен рейтингов фаворит – ще заеме достойното си място в програмната схема на bTV, с което не само откликваме на нуждата от качествено и обогатяващо аудиторията съдържание, но и правим поредна стъпка към утвърждаването на телевизията като дом на най- популярните и завладяващи световни формати в България”, коментира Христо Хаджитанев, директор "Програма" в bTV Media Group.

"Стани богат" е първият международен формат, реализиран в България, и е версия на британския оригинал Who Wants To Be A Millionaire. Той стартира на 12 май 2001 г. и бързо се налага като един от най-обичаните в българския ефир.

През годините се развива непрестанно и днес е символ на качествено ТВ съдържание и гарантирано забавление чрез споделяне на знание. С юбилейната си поява в ефир "Стани богат" ще предложи на зрителите на bTV ново, обогатено съдържание, с интересни участници, многообразие от емоции, динамична игра на знания, драматични ситуации и най-вече забавление и време за цялото семейство, в което всеки може да научи нещо ново. Освен класическата игра и голямата награда от 100 000 лв., в регламента ще има и нови елементи, които ще дадат допълнителна стойност и различно, съвременно лице на световноизвестната телевизионна игра. Освен в ефира на bTV, предаването ще бъде достъпно и на онлайн платформите на bTV Media Group.