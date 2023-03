Chet Faker е първият хедлайнер от програмата на SOFIA LIVE FESTIVAL

Австралийската сензация Nick Murphy по известен като Chet Faker е първото голямо име от програмата на тазгодишното издание на SOFIA LIVE FESTIVAL , който ще се проведе на 23-ти, 24-ти и 25-ти юни 2023 г. на Арена София (Колодрума) в Борисовата градина.

Един от най-популярните артисти на електронната, соул и трип-хоп музикална сцена Chet Faker, ще пристигне за първия си концерт в България на 25-ти юни. Той е основния хедлайнер на третия фестивален ден и ще се качи на сцената, за да представи последния си албум "Hotel Surrender". Това е блестящ албум от 10 песни, пълен с грууви басови линии и наелектризиращи мелодии, които отново изпращат Chet Faker под светлините на прожекторите. Подобно на дебютния си албум, Built on Glass от 2014 г., Chet пише и продуцира Hotel Surrender съвсем сам. Страхотният водещ сингъл, "Low,” включващ ударни бийтове и извисяващи се вокали, е толкова заразителен, че дори самият Мърфи не може да не затанцува в секундата, в която го чуе. Енергичното настроение се усеща в целия албум, независимо дали е във фънки пианото на "Get High", стимулиращите мелодии на "Feel Good" или вдъхващия страхопочитание инструментал на "So Long So Lonely".

Редом до Chet Faker се нарежда и феноменът Wax Tailor, който също се включва в програмата на SOFIA LIVE FESTIVAL в последния ден на фестивала. Френският музикант ще представи на живо новия си албум "Fishing For Accidents", който излезе на 10 февруари тази година. След мрачния "The Shadow Of Their Suns", издаден през 2021 г., с "Fishing For Accidents" Wax Tailor ни пренася в една по-ярка и цветна страна, без изобщо да изневерява на своята вселена и убеждения. В него той събира престижен състав, вариращ от хип-хоп до инди рок музиканти.

На сцената преди култовите Wax Tailor и Chet Faker ще се качи и българо-немското явление Bulgarian Cartrader (BCT). Зад личността на Bulgarian Cartrader се крие мозъкът и поетичното сърце на Даниел Стоянов, чиято бивша група Malky е добре позната на европейската музикална сцена. Даниел живее в Германия повече от 20 години. Свирил и работил много като музикант и автор на песни за Solomun, рапъра Casper и берлинската институция SEEED. Многократно е излизал и на една сцена с германската супер звезда Xavier Naidoo.

На 25-ти юни, в компанията на Chet Faker , Wax Tailor и Bulgarian Cartrader ще чуем отново младата и талантлива Vianne.

Във втория ден на фестивала 24-ти юни, за първи път на българска сцена ще видим и ексцентричната украинска певица и актриса Alina Pash. Тя издава първият си хит сингъл "Bitanga" през 2018 г. и с него добива голяма популярност в цял свят. Нейният успех е последван от два солови албума "Pintea:Gory/Misto" (2018) и "Rozmova" (2021) и две EP-та "Amerikraine Dream" (2019) и "Norov" (2021) – всички получили високи оценки и похвали от музикалната общност. Изявите ѝ на живо също не остават незабелязани и тя редовно изнася солови концерти и участва в големи музикални фестивали, като Mad Cool Festival 2022, Sziget, Burning Man, "Atlas Weekend”, "Brave Factory!”, "Sonar”, " Calvi On The Rocks”, "ESNS”, "Electric Castle” и много други.

Същия ден ще имаме удоволствието да чуем и българското музикално дуо 1000 names, чийто изяви са истински празник за меломаните и почитателите на съвременния клубен саунд

На 23-ти юни, още едно украинско име ще излезе на сцената на фестивала, а именно Love’n’Joy - една от най-успешните украински инди-рок групи в международен план. Свирили са в цяла Европа, включително фестивали като Reeperbahn и Eurosonic Noorderslag, споделяйки сцена с групи като Kikagaku Moyo, Boogarins, The Shivas и Petrol Girls.

Едни от главните действащи лица в първия фестивален ден ще са и бохемите от Me and My Devil, които ексклузивно ще представят нови песни от предстоящия им втори албум. Същата вечер към тях ще се присъединят българската electro/industrial rock група NOCKTERN.

Първите 200 еднодневни и 400 тридневни билета "Ранно пиле" могат да бъдат намерени в мрежата на Eventim и партньорските каси на цена от 35лв. за един ден и 80 лв. за трите фестивални дни. След изчерпване на количеството им, редовната цена ще е 45лв. за еднодневен билет и 110лв. за тридневен пас.

Припомняме, че през 2022г. SOFIA LIVE FESTIVAL бе първият български фестивал поканен да стане член на "Европейската асоциация на фестивалите” и получи номинация за най-престижните фестивални награди в Европа - European Festival Awards, в категория "Най-добър нов фестивал".

Тази година събитието се провежда в партньорство с GO GUIDE и с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура"/ National Culture Fund, Bulgaria.

За повече информация и всички новини около Sofia Live Festival може да следите страница на фестивала във Facebook: https://www.facebook.com/sofialivefestival и инстаграм профила: https://www.instagram.com/sofialivefestival/