Eдин от най-големите пиратски сайтове за гледане на филми прекрати дейността си

В последните няколко дни, в редица български форуми се появиха теми за съдбата на редица родни сайтове, предлагащи пиратско излъчване на филми онлайн. Няколко от популярните у нас, а и не само, домейни вече са абсолютно недостъпни, пише KALDATA.

Кои са засегнатите сайтове? Оплакванията на потребителите засягат следните домейни:

FilmiSub.com

KinoFen.net

Filmi7.com

Muvibg.com

Свалени ли са от ГДБОП, или някоя друга институция?

По принцип, когато сайтове бъдат свалени от органите на реда, това се оповестява на тяхната начална страница – посочено е кой орган е извършил свалянето на сайта, на какво основание и т.н. Такова нещо към момента няма, макар и това да е предположение №1 за това, което се е случило. Посочените четири сайта, вероятно има и други, изчезват изведнъж. При опит да се потърси информация за домейните им чрез WHOIS, излиза, че те нямат никакви DNS сървъри, към които да са насочени. Тоест домейните нямат връзка с хостинг сървърите, на които е било разположено съдържанието им.

Изключение прави само сайта FilmiSub, който първо беше без DNS запис, но после се появи на друг хостинг – в Русия.

На началната страница беше публикувано следното съобщение:

Сайта прекрати дейност завинаги.

Няма да работи повече никога под абсолютно никаква форма.

Всички сайтове, страници и групи в социалните мрежи, които се представят за нас предлагайки приложения и обещания за завръщане и продължаване на дейността нямат нищо общо с нас и са създадени с цел да ви заблудят и злоупотребят по някакъв начин чрез използване на името ни.

––––––––––––––––––––––––––

Тhis website is permanently closed.

It will never work again.

Останалите три домейна продължават да бъдат без DNS записи, към момента на написването.

Версията за случилото се в България

В Българското онлайн пространство се появиха някои материали, които се опитват да разнищят случващото се. Причината е, че веднага след изчезването на сайтовете, в социалните мрежи започнаха да се появяват различни профили, страници и групи, представящи се за оригиналните. С цел да съберат аудитория, която да монетизират по някакъв начин. Важно е да се отбележи, че във всеки такъв случай може да е намесен опит за хакерска атака и разпространение на малуер към неподозиращите потребители, търсещи познатите от тях сайтове.

Версия №1, която се тиражира е, че сайтовете не са свалени, а са прекратили доброволно своята дейност.

Като аргумент се изтъкват големите разходи за хостинг и падащата доходност, на фона на все повечето официални стрийминг услуги у нас. Прилагат се хипотетични изчисления на разходите, но те са напълно без никаква основа.



Ако беше изчезнал само един сайт, то би било резонно да си помислим, че той конкретно има проблеми да се издържа. Изчезнаха обаче няколко едновременно, повечето от тях сред най-популярните. В същото време, в интернет продължават да са достъпни редица други български сайтове за пиратско излъчване на филми. Каква е причината да се тиражира тази неточна информация? Може би е опит за привличане на внимание, или разсейване на обществеността, от това, което се случва наистина.

Истината, или поне голяма част от нея, разбираме от специализирана френска медия

Става въпрос за fr.techtribune.net. Страницата е на френски и е достигнала до едва няколко десетки души, което е причината все още информацията да не е станала обществено достояние в България. Материалът е публикуван на 13 април.

Оказва се, че два от сайтовете, са част от целите в нова операция на коалицията за борба с пиратството АСЕ.



Изпратени са редица призовки по реда на DMCA, таргетиращи над дузина сайтове. В челото на списъка е добрият стар The Pirate Вау. Въпросните призовки са изпратени до Clouldflare, тъй като групата от сайтове е използвала услугите на компанията.

АСЕ се надява, че Cloudflare може да помогне за идентифицирането на операторите на порталите за торенти и нелегален стрийминг. Съдейки от изчезването на тези сайтове в България, или има напредък, или собствениците на сайтовете се опитват да предприемат превантивни действия в своя защита.

Конкретно срещу ТРВ е имало много опити да бъде спрян.

Шведските власти на два пъти се опитват да спрат сайта, конфискувайки десетки сървъри. Това не се случи, но основателите на сайта изтърпяха наказания под формата на лишаване на свобода. И макар сайта още да съществува, той вече е далеч от най-добрите си дни. Въпреки това, силите за борба с пиратството не са го забравили.

Чрез Асоциацията на филмовите продуценти, Алиансът за творчество и развлечения (АСЕ) е подал иск по реда на DMCA в Окръжния съд на САЩ в Калифорния



Тези призовки не са рядкост и обикновено са адресирани до посредници от трети страни, в случая Cloudflare. Чрез съда се изисква цялата релевантна информация, която калифорнийската компания има за своите клиенти, които са под прицел.

Призовката изисква от вас да предоставите информация относно лицата, предлагащи материали, нарушаващи авторски права, описани в приложеното известие. [От вас] се изисква да разкриете […] информация, достатъчна за идентифициране на нарушителите. Това ще включва имена, физически адреси, IP адреси, телефонни номера, имейл адреси, информация за плащания, актуализации на акаунти и история на акаунтите на лицата.

Пише в съдебните документи на АСЕ до Cloudflare

Тези призовки по DMCA не изискват съдебен надзор.

В повечето случаи те се подписват набързо от съдебен служител. След това правните документи се изпращат на Cloudflare, която обикновено отговаря с цялата необходима информация, с която разполага.

Именно в този списък се появяват два от гореспоменатите български сайтове:

thesoap2day.com

tor.cat

thepiratebay.org

cuevana2.biz

cuevana3.ai

cuevana3.mu

compucalitv.com

seriesflix.is

filmisub.com

filmi7.com

fmoviesfree.to

topflix.fm

filmeshdtorrent.com

photocall.tv

multicanais.vc

megacamais.com

furiaflix.net

moviehdapkdownload.com

download.teatvapkdownload.com

tv.tvzon.tv



Домейнът tor.cat изглежда странен, тъй като е само пренасочване към домейн .onion в тъмната мрежа.

Домейнът .onion е собственост на DonTorrent, който преди това се подиграваше на АСЕ, като посочваше шефа на коалицията за борба с пиратството Ян Ван Воорн като собственик на сайта.

Ван Воорн и екипът му се надяват, че новите им искания за призовки ще идентифицират собствениците на изброените сайтове. Въпреки че резултатите не са гарантирани, тази стратегия се е оказала ефективна в миналото, поне в някои случаи.

Трудно е да се каже дали това ще се превърне в полезна информация за АСЕ.

The Pirate Вау знае твърде добре, че тези призовки съществуват, така че вероятно е очаквал това искане. В края на краищата, АСЕ се насочи към сайта с подобно искане преди три години. В допълнение към The Pirate Вау, призовките на АСЕ са насочени и към редица други сайтове. Дали те са се подготвили подобаващо?

Изфабрикувани данни

Информацията от администрацията на Cloudflare не винаги е полезна. Много оператори на пиратски сайтове и услуги използват измислени или неточни данни, за да се регистрират, но АСЕ твърди, че често получава нещо полезно от тях.

Макар че получената информация невинаги позволява незабавно да се идентифицира лицето, управляващо хакерската операция, почти винаги има следи, които можем да проследим и които ни дават информация за разследването или помагат да потвърдим предишни подозрения.

Дори ако информацията се окаже безполезна за целите на прякото правоприлагане, тя все пак може да бъде полезна. В края на краищата тя може да помогне на АСЕ да докаже, че онлайн посредниците трябва да имат по-строги изисквания за познаване на клиента (KYC).

И в крайна сметка, кой свали сайтовете за филми?

Тъй като са минали едва няколко дни, крайно невероятно е Cloudflare да са предоставили информацията, тя да е обработена, анализирана и предадена към българските власти или други власти, в чиято юрисдикция са сайтовете. Най-вероятното предположение сякаш изглежда е, че собствениците на спрените български пиратски сайтове правят някакви опити да заметат следите си и да се спасят от по-тежки последици. Ще следим развитието на темата.

Какво ще се случи с популярните торент сайтове за Zamunda, Arena и другите сайтове за пиратски филми онлайн?

Както може да видите сами, в списъка по-горе не са посочени други български сайтове. Разбира се, такива ще има за напред, в следващи етапи на акциите. Особено срещу торент сайтовете Zamunda и Arena е имало многократни опити, по различни линии. Други сайтове вече бяха успешно затворени. Дали и кога ще се случи, няма как да знаем. Поне в конкретната операция те не са посочени като цел.