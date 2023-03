Russ Millions пристига за първото си участие в София

След запомнящите се изяви на едни от най-значимите имена на британската рап сцена като Skepta и Central Cee, YALTA CLUB продължават да поддържат нивото със селекцията си от артисти. Клубът вече обявява втори SOLAR за предстоящата година, а водещата фигура на събитието ще бъде самият Russ Millions – артист с твърда позиция в британските класации и значителни постижения за дрил жанра. На 12 април в зала 3 на НДК ще звучат хитове на Millions като "Gun Lean", "Keisha & Becky" и "Body", а танците, които са в същността на творчеството му, ще бъдат задължителни. Билетите за събитието вече са в продажба.

Той е един от най-динамичните MC-та на британския дрил, който се отдалечава от по-тежките и груби звуци на жанра в полза на самоувереното и бързо звучене. След като си пробива път на лондонската дрил сцена с "Gun Lean”, светкавичният му успех е нещо повече от лична победа – песента се превръща в първия сингъл в жанра, включен в Топ 10 на британската класация, с което значително издига профила на дрил музиката. Следват още мащабни успехи със заемащата седмо място "Keisha & Becky" (2019 г.) и "Body" от 2021 г. – първата песен на британския дрил, която оглавява класацията.

За да се улови същността на Russ Millions, трябва да се погледне отвъд музиката: в основата на това, което прави изданията му платинени, е начинът, по който те карат да се движиш. Вдъхновен от семейството си от Ямайка с тяхната страст към танците и най-вече от своя идола Майкъл Джексън, движението и музиката са неговата живителна сила. Неизмеримият успех на "Gun Lean" в немалка степен се дължи на този импулс за танцуване. Малко след излизането на песента английският футболист Джеси Лингард се впусна в движенията от "Gun Lean", след като вкара дузпа. Russ не прави музика за себе си – той я прави за тези моменти.

След като написва първите си текстове през 2016 г., MC Russ Millions се впуска стремглаво в рапа и изненадва с поредица от дрил химни. Сред акцентите са френетичната "Trap Not Carni", ударната "Bludclart" и размазващата "Splash Out", всяка от които демонстрира уникалния му стил. Скоро Russ намира основно място в "Olympic Chinging" на Loski – парче, което събира милиони гледания. Това води и до подписването на договор с PressPlay с което Russ за първи път се появява на международната сцена с хита "Gun Lean", който поражда мащабна танцова вълна в страната. Песента "Keisha & Becky" в колаборация с Tion Wayne e следващият му изключително успешен проект, който влиза на седмо място в класацията за сингли във Великобритания и получава платинен сертификат. Не по-малко успешна е и песента "Body" oт 2021 г. Тя събира стотици милиони гледания само за една година и се превръща в първата дрил песен, достигнала до номер 1 в британската класация.

През по-голямата част от 2022 г. Russ Millions продължава да е на гребена на вълната с множество хитови парчета като "Reggae & Calypso" с Buni и YV, "Backseat", "6am in Dubai", "BABA (Toma Tussi)", "Fall in Love", "Talk to Me Nice" и "Pisces" с Krept & Konan. Само преди няколко седмици MC-то от Южен Лондон продължи да набира скорост в успеха си с "One of a Kind" в колаборация с A1 & J1 и French the Kid.

Билети за SOLAR с Russ Millions на 12 април в зала 3 на НДК вече са в продажба в YALTA CLUB, OMV и в мрежата на Eventim.bg на цени от 70 лв. и 120 лв. за VIP билет.