Sofia Live Festival приключи успешно

След 3 изключително вълнуващи дни, 15 страхотни концерта, хиляди щастливи хора и истински фестивален дух, приключи третото издание на Sofia Live Festival. Въпреки динамичните метеорологични условия, можем смело, усмихнато и на висок глас да кажем, че тазгодишното издание приключи успешно и ще остави силен отпечатък в сърцата на хората, които споделиха тази незабравима фестивална емоция с нас. Първият ден премина под жаркото слънце и музиката на страхотните Love’n’Joy, дяволски яките Me and My Devil, твърдото гръцко присъствие на 1000mods и завърши със супер зареждащите сетове на UNKLE, KiNK и Rachel Row. В събота слушахме за първи път на живо феноменалния Benny Sings, който донесе слънчевото настроение в по-мрачния и дъждовен ден, и подлуди от танци всички присъстващи. Преди него се изявиха дебютиращото дуо Woomb, ексцентричната украинка Alina Pash и българската индъстриъл банда NOCKTERN. Дръм енд бейс легендата Roni Size и родното музикално дуо 1000 names закриха подобаващо втората фестивална вечер. Кулминацията беше вчера (неделя), когато за първи път на родна сцена се качи соул и трип-хоп величието Chet Faker, който неизбежно заплени присъстващите с безкомпромисното си изпълнение. Със своята харизма и уникален стил, Chet Faker впечатли хилядите меломани дошли да чуят неповторимия му глас и вдъхновяваща музика, и закри фестивала зашеметяващо. Не останаха в сянката и артистите, които се качиха преди него на сцената. Младата певица Vianne се отличи със своя неподправен талант, а супер впечатляващият Bulgarian Cartrader (BCT), който се качва за първи път за на родна сцена, се раздаде максимално и завладя публиката с уникалната си енергия. Неповторимият Wax Tailor пък създаде истинска магия на сцената, предизвиквайки възхищението на публиката. Благодарим на всички присъстващи за безпределното доверие, за настроението и усмивките, които донесохте на фестивала, и с които допринесоха за цветността на Sofia Live Festival. Огромната награда за екипа ни беше именно щастливата атмосфера, която направихте ВИЕ, феновете на прекрасната музика, за която се бяхме погрижили ние, канейки всички тези великолепни артисти. Благодарим и на всички медийни партньори, които отново безапелационно ни подкрепиха, както и на партньорите ни Go Guide, Converse и Merlin's Vitamin Aqua. Фестивалът е част от "Календар на културните събития на Столична община" 2023г. и се проведе с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура"/ National Culture Fund, Bulgaria.