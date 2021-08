2 биса за Поли Генова на нейния #1 концерт

Една от най-успешните български изпълнителки Поли Генова зарадва почитателите си с неповторим спектакъл на сцената на Античния театър в Пловдив в петък. С концерта тя отбеляза 30 години на сцена, а до нея се качиха някои от най-популярните и обичани музиканти. Влади Ампов-Графа, Любо Киров, Косьо Цеков от ФСБ, както и израелският музикант Barak Biton споделиха преживяването заедно с Поли Генова. Впечатляващата хореография и уникалните концертни версии на парчетата накараха публиката да извика изпълнителката на бис цели два пъти.



Освен ефектни и ръчно изработени костюми, Поли Генова представи и първата си дуетна песен с Любо Киров, която обяви по-рано през юли. Красивата и нежна балада носи името "Тръгни навреме" и несъмнено остави публиката без дъх. Изпълнителката зарадва почитателите си и с топ хитове, сред които "LAST NIGHT", превърнала се в най-слушана песен в родния ефир, "If Love Was a Crime", "На инат", както и най-новия ѝ сингъл "No more", които накараха феновете да изригнат от танци и емоции.



"Нямам думи, с които да опиша щастието, което изживях в Пловдив миналата седмица! Представях си този момент от години и смело мога да заявя, че постигнах една от най-големите си мечти. Не спряхме да се забавляваме и да танцуваме, което зареди не само мен, но и публиката. Обещавам, че това е само първият от много грандиозни концерти, които предстоят", заяви Поли Генова.



Екипът на Поли Генова представи невероятна сцена, изградена специално за концерта, и вдъхновяващо светлинно шоу, а музикантите завладяха публиката с изпълненията си. Сред специалните гости на събитието, които аплодираха Поли от първите редове и не спряха да танцуват заедно с нея, бяха Ваня Щерева, Симона Пейчева, Натали Трифонова, Георги Блажев, Богомил Грозев, българските влогъри Стан и Стефи и др.



Изненадите от Поли Генова не приключват. На 1 септември изпълнителката ще се качи на сцената на фестивала "Аполония" в Созопол, където отново ще зареди публиката с незабравими емоции. На 10 септември пък ще завладее софийската сцена в Парк-театър "Борисова градина" с впечатляващи изпълнения за феновете.







За Поли Генова

Поли Генова е един от най-успешните артисти на българската музикална сцена. Изпълнител е на хитовете How we end up, На инат, Солени дни, Още, Героите, Perfect love, Г-н Президент, LAST NIGHT, No More и др. Поли е един от най-успешните български участници на Евровизия, като през 2016 г. печели престижното четвърто място. Песента If Love Was a Crime, с която участва, се превръща в хит в Европа. През 2015 г. Поли Генова е водеща на финала на Детската Евровизия, проведен в България, с което става изключително популярна сред феновете на конкурса по целия свят. Дълги години е жури в най-гледаните музикални риалити формати в България – X Factor и Гласът на България.