Ето го списъка с имената на основните подслушвани

130-те имена на подслушвани по време на миналогодишните протести вече са известни. Както по-рано стана известно по делото за водения "държавен преврат" са били сложени бръмбари в телефоните на близо 1000 души.

130 от имената са ясни от публикация на страницата във Фейсбук на разследващия сайт bird.bg.

Освен журналиста от "Бивол" Димитър Стоянов, куп досегашни депутати, видни протестъри, майки на деца с увреждания и дори бащата на Сесил Каратанчева, останалите в списъка, който беше изчетен вчера на закрито заседание в Народното събрание, са: