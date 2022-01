Коли се запалиха на "Тракия" при зверска катастрофа

A severe accident occurred on the 103rd km of the Trakia Motorway minutes ago, 24 Chasa reported.

Several cars crashed on the way to Sofia. Two of them jumped off the highway into the ditch and burst into flames. The vehicles were completely set on fire, but the fire continued to burn.

Thick smoke rises above the road and obstructs visibility in the area in both directions. Traffic is restricted. A large column of waiting cars to Sofia, several kilometers long, was formed.

There are ambulances, fire safety and police at the scene.

Пожарникари се опитват да овладеят пожара, но той се е разраснал. Огнената стихия е обхванала сухи треви по канавката и близки ниви в продължение на километри.

Между километър-два след изпепелените автомобили издигащият се дим е толкова гъст, че движението по пътя е почти невъзможно.

Към местопроизшествието пътуват още пожарни и полицейски екипи. Униформени вече отклоняват движението през отбивката за Цалапица.

Още една катастрофа е станала малко по-рано на магистралата. Тир се е преобърнал няколко км по-рано в обратна посока. На 98-я км към Бургас камионът е паднал в канавката. На мястото има сигнализиращи знаци в аварийната лента, което кара пътуващите леко да намалят скоростта.