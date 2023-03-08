Стана ясно кой е загиналият пилот край Лесново

Пилотът Георги Влайков е загиналият край Лесново. 33-годишният инструктор е с дългогодишен стаж и голям опит.

Припомняме, че по-рано днес самолет падна край Лесново, а пилотът почина на място. Сигналът е подаден в 13:33 часа.

Самолетът се е разбил малко след излитането. Причината за инцидента се изяснява.

"Хора се обадиха, че през селото са минали пожарна, линейка и полицейски автомобил. Питаха ме какво става. Пътувам към мястото и ще имам повече информация след около час", заяви пред бТВ кметът на село Лесново Цвятко Цветков.

Самолетът е едноместен и се използва за акробатични фигури във въздуха, уточняват от МВР.

В края на май 2019 г. по повод друг такъв инцидент Георги Влайков коментира, че самолетите не падай ей така. Тогава той обясни, че редица фактори се натрупват в много неподходяща последователност в неподходящ момент.