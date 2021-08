Броят на загиналите при два взрива на летището в Кабул се увеличи на над 90, съобщиха за АФП двама служители в министерството на здравеопазването.



"Сред жертвите има много жени и деца. Повечето от ранените хора са в травма и шок", каза един от бившите служители, като добави, че се отчитат само загинали сред тези, които са откарани в градските болници.



Кореспондент на BBC предава от афганистанската столица, че много хора продължават да търсят свои близки, за които нямат информация след двойния атентат край летището в Кабул. Издирват се и две деца - Мина и Масид, чийто снимки обиколиха социалните мрежи.





Mina and Maseed are missing after yesterday’s deadly attack at the airport. Family and friends urging people to call anyone who might have any clue about these two children. pic.twitter.com/1wEkGADfKn