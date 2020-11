Джо Байдън е 46-ият президент на САЩ

Американците избраха следващия си президент. След исторически избор, оспорван вот и дълго броене на бюлетини резултатът е ясен.

Джоузеф Р. Байдън Младши е избран за 46-и президент на САЩ, обявиха Си Ен Ен и Асошиейтед прес.

Байдън побеждава в Пенсилвания и събира необходимите за победа на президентските избори 270 гласа в 538-членната Избирателна колегия.

