Доналд Тръмп попадна на мушката на Guns N ‘Roses

Нова фланелка, която се продава от рок групата , изглежда е с послание към президента Доналд Тръмп и неговия отговор на пандемията.

Новата фанелка е с надпис "Live N ‘Let Die With COVID 45", и се появява, за да се подиграва с пътуването на президента до фабрика в Аризона, произвеждаща маски, по-рано този месец. Докато Тръмп обикаляше съоръжението се видя, че не носи маска, докато "Live and Let Die" се носеше по високоговорителите на сградата, съобщи McClatchy News.

Звукът на хитовата песен заглуши разговора на Тръмп с работници във фабриката, показва видео. Много хора критикуваха Тръмп, че не е носил маска.

Песента "Live and Let Die” – написана от Пол и Линда Маккартни, първоначално е изпълнена от Wings през 1973 г., а Guns N ‘Roses издават своя собствена версия на нея през 1991 година.

Guns N ‘Roses пусна фланелката в сряда. Всички постъпления от продажбата на модния аксесоар", който се продава по 25 долара, ще бъдат дарени на Musicares , които "осигуряват предпазна мрежа от критична помощ за музикалните хора във време на нужда".

Вокалистът на Guns N ‘Roses Аксел Роуз не за първи път е отявлен критик към Тръмп и неговата администрация.

Миналата седмица той и финансовият министър Стивън Мнучин се сблъскаха в Туитър, след като Роуз нарече Мнучин "излишен".