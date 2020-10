ЕС ще въвежда по-строги правила за големите IT комапнии от САЩ

Европейските регулатори подготвят "горещ списък" с до 20 големи технологични компании, които ще бъдат обект на нови строги правила.

През уикенда "Файненшъл таймс" съобщи, че предложенията от ЕС списък на големи интернет компании, който вероятно ще включва технологични гиганти като Apple Inc., Amazon.com Inc. и Facebook Inc., ще ги принуди да споделят данни с конкуренти и да бъде по-прозрачни при тяхното събиране, предаде БНР. Компаниите от този "горещ списък" също така ще бъдат обект на по-строги разпоредби за разлика от по-малките интернет компании.

Европейските регулатори са загрижени, че най-големите интернет компании притежават твърде голям пазарен дял, затруднявайки по този начин конкуренцията.

Този ход е част от европейските усилия да бъдат принудени технологичните компании да променят начина си на работа, без да се прибягва до скъпоструващи и продължителни антимонополни разследвания, отбелязва "Файненшъл таймс".

Списъкът ще бъде в голямата си част насочен към американски технологични компании, посочва финансовото издание, като регулаторните органи на ЕС ще могат да принудят разделянето на някои от тях при екстремни обстоятелства.

Все още се определят точният брой на включените компании и конкретните критерии за включване в списъка, съобщава "Файненшъл таймс".

Редица известни технологични компании, включително Apple, Facebook, Amazon и компанията-майка на Google - Alphabet Inc., също така се контролират и от антитръстовите органи в САЩ. През миналата седмица подкомисия на Камарата на представителите заяви, че Конгресът на САЩ трябва да обмисли възможността за разбиване на някои компании и ограничаване на придобиванията на други фирми от тях.