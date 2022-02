Евакуация от родилното: В Украйна крият новородени в мазета и бункери (ВИДЕО)

След като руските ракети бяха насочени и към Днипро, град в Източна Украйна, новородени от интензивното отделение бяха преместени в импровизирано бомбоубежище на долно ниво на сградата.

Сърцераздирателното видео беше разпространено в социалните мрежи, докато всички говорят за цената на войната и въздействието, което тя оказва върху живота на хората.

Припомняме ви, че Русия нахлу в Украйна рано сутринта в четвъртък. Руският държавен глава Владимир Путин излезе с изявление, в което предупреди: "За всеки, който мисли за намеса отвън - ако го направите, ще се сблъскате с последствия, по-големи от всички, с които сте се сблъсквали в историята. Надявам се да ме чуете.”

Във втория ден от инвазията се чуха експлозии в столицата на Украйна - Киев, а сателитни снимки показват, че цивилното население е обект на атака на руски въздушни удари.

В Украйна крият новородени бебета в мазета и бункери, разказва "NY Times". Медията показа трогателни кадри от Днепропетровск, където се е наложило интензивното отделение за лечение на новородени да бъде преместено в бомбоубежище, което се намира в подземието на болницата.



Кадрите са от четвъртък, денят в който Русия започна активната военна операция в Украйна.

