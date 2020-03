Ердоган: Турция не се стреми към война

Турция е страна, която умее да се бие, но не се стреми към война. Това заяви турският президент Реджеп Тайип Ердоган, коментирайки в парламента хода на операцията "Пролетен щит" в северозападна Сирия, предаде БГНЕС.

"Последните операции на турската армия показаха на всички нейното умение да се сражава ефективно. Но ние не се стремим към война", каза той, цитиран от Анадолската агенция.

Държавният глава обеща, че Турция няма да остави сирийците на милостта на Башар Асад и неговите помагачи.