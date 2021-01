Задължителен негативен тест за влизане в САЩ

САЩ въвеждат изискване за всички пътници, пристигащи с въздушен транспорт в страната, да представят задължителен негативен резултат от тест за COVID-19 или документ, че вече са прекарали заболяването и са се възстановили от него. Новата мярка влиза в сила от 26 януари, обявиха от външното ни министерство.

Всички пътници трябва да представят отрицателния резултат от теста или съответния документ, че са преболедували COVID-19, преди качването си на борда на самолета. Тестът е необходимо да бъде направен до 3 дни (72 часа) преди полета за САЩ, а резултатите могат да бъдат представени на хартиен или електронен носител.

Авиокомпаниите са задължени да отказват превозването на всеки пътник, който не изпълнил тези изисквания. Към момента няма официално съобщение дали необходимият тест е PCR или бърз антигенен тест.

Ирландия изисква PCR тест за коронавирус за влизащите в страната

Ирландия въвежда изискване за представяне на отрицателен резултат от РCR тест за коронавирус за всички граждани, влизащи на територията на страната, считано от 16 януари. Тестът трябва да бъде направен 72 часа преди пътуването.

По информация на посолството ни в Дъблин новата мярка няма да се прилага към международни транспортни работници, включително превозвачи, пилоти и авиационен екипаж, капитани и морски екипаж, както и към децата до 6-годишна възраст.

Според използваната в Ирландия система за оценка на рисковете от коронавирус за тези граждани, които пристигат от "червени" региони, сред които попада към момента и България, освен изискването за отрицателен PCR тест се прилага и 14-дневна карантина. Тя може да бъде прекратена на 5-ия ден при представяне на нов отрицателен PCR тест. Пътниците, пристигащи от "зелени" и "оранжеви" региони, ще могат да се движат свободно в Ирландия след представяне на отрицателен резултат от теста при пристигането си.

Папа Франциск беше ваксиниран срещу новия коронавирус в първия ден на организираната от Ватикана ваксинационна кампания, предаде Франс прес.

"Informed sources" tell @americamag: "Pope Francis has received the Covid-19 vaccine" https://t.co/lC5MmF5uCc