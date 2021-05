Изплуваха нови разкрития за Бил Гейтс - перманентно искал да е с различни жени

Мелинда Френч Гейтс реши да сложи край на 27-годишния си брак с Бил Гейтс, който беше известен в световен мащаб като пионер в софтуера, милиардер и водещ филантроп.



Но в някои кръгове Бил Гейтс също си беше изградил репутация със съмнително поведение в условия, свързани с работата. Това хвърля нова светлина върху развода на една от най-богатите и мощни двойки в света.



През 2018 г. Мелинда Гейтс не е била доволна от разглеждането на неразкрития и досега иск за сексуален тормоз срещу дългогодишния финансов мениджър на съпруга й, според двама запознати. След като Гейтс решава да уреди въпроса поверително, съпругата му настоява за външно разследване. Финансовият мениджърът Майкъл Ларсън остава на работа.



Поне няколко пъти Бил Гейтс преследва жени, които са работили за него в Microsoft и Фондация "Бил и Мелинда Гейтс", според хора с пряко познаване на увертюрите му.



"През 2019 г. съветът на директорите на Microsoft, в който бе и Бил Гейтс, започна разследване по един от тези случаи, след като бе уведомен, че " Гейтс се е опитал да започне интимна връзка със служител на компанията през 2000 г.", говорителят на Microsoft Франк X. заяви в неделя. Съветът наел адвокатска кантора, която да разследва. На следващата година Гейтс се оттегли от борда на директорите на Microsoft. Още тогава The Wall Street Journal съобщава за инцидента от 2000 г. и разследването на борда.



"Имаше афера преди почти 20 години, която завърши приятелски", казва Бриджит Арнолд, говорител на Гейтс. "Решението на Гейтс да премине извън борда по никакъв начин не е свързано с този въпрос".



Но тогава дойде връзката му с Джефри Епщайн, когото Гейтс опозна в началото на 2011 г. - три години след като Епщайн, който беше изправен пред обвинения в трафик на момичета в секс, се призна за виновен за подбуждане на проституция от непълнолетни лица. Мелинда беше изразила дискомфорт от това, че съпругът й прекарва време с престъпника, но Гейтс продължавал да го прави, според хора, които са били на или са информирани за срещи с двамата мъже.



И така, през октомври 2019 г., когато връзката между Гейтс и Епщайн се появи в публичното пространство, Мелинда Гейтс е нещастна. Тя наема бракоразводни адвокати за да даде ход на процес, който завърши този месец с обявяването, че бракът им приключва.



Не е ясно доколко Мелинда Гейтс е знаела за поведението на съпруга си или до каква степен то е допринесло за раздялата им.



Съобщението за развода им насочи вниманието към брак, чийто разтрогване има големи социални и финансови последици. Множество хора казаха, че по време на брака си Гейтс е имал поведение на работното място, което според тях е неподходящо за човек начело на голяма публично търгувана компания и една от най-влиятелните филантропии в света.



Арнолд оспори характеристиката на поведението му и развода на двойката: "Изключително разочароващо е, че са публикувани толкова много неистини за причината, обстоятелствата и графика на развода на Бил Гейтс", заяви тя. "Характеризирането на неговите срещи с Епщайн и други за филантропията е неточно, включително кой е участвал", продължава тя. "По същия начин всяко твърдение, че Гейтс е говорил за брака си или Мелинда пренебрежително, е невярно. Твърдението за малтретиране на служители също е невярно. Слуховете и спекулациите около развода на Гейтс стават все по-абсурдни и е жалко, че хората, които не знаят почти нищо за ситуацията, се определят като "източници"."



Бил Гейтс и Мелинда Гейтс се срещнат на работа. Той технически е неин шеф докато управлява Microsoft, а тя започва да работи там през 1987 г. като продуктов мениджър в годината след като завършва колеж.



По време на връзката си двамата изиграха сладките аспекти на служебната си романтика. Той флиртува с нея, когато седят заедно на конференция, след което я кани на среща, след като се сблъскват на фирмен паркинг, според разказите на Мелинда, която описва началото на връзката им по време на публична изява през 2016 г.



Дълго след като се ожениха през 1994 г., Гейтс понякога преследва жени в офиса.



През 2006 г. например той присъства на презентация от жена служителка на Microsoft. Гейтс, който по това време е бил председател на компанията, е напуснал събранието и незабавно изпратил имейл на жената, за да я покани на вечеря, според двама запознати. "Ако това ви кара да се чувствате неудобно, преструвайте се, че никога не се е случило", пише филантропът в имейл, според човек, който го е прочел и е разказал пред The ​​New York Times.



Жената наистина се е почувствала неудобно. Тя решава да се преструва, че никога не се е случвало, според източниците.



Година или две по-късно Гейтс е на пътуване до Ню Йорк от името на фондация "Бил и Мелинда Гейтс". Той пътува с жена, която работи за фондацията. Седнал до нея на коктейл, Гейтс понижава тон и казва: "Искам да те видя. Ще вечеряш ли с мен?", твърди самата тя.



Жената, която разказва историята си с условие за анонимност, защото не иска общественото внимание, заяви, че се почувствала неудобно, но се засмяла, за да не се налага да реагира.



Шестима настоящи и бивши служители на Microsoft, фондацията и фирмата, която управлява състоянието на Гейтс, заявиха, че тези инциденти, а други по-скорошни, понякога създават неудобна работна среда. Филантропът е известен с това, че прави неумели подходи към жените в и извън офиса. Поведението му подхранва широко разпространеното клюкарене сред служителите за личния му живот.



Някои от служителите казват, че макар да не одобряват поведението на Бил Гейтс, те не го възприемат като хищническо. По думите им той не оказва натиск върху жените да се подчиняват на поканите му в името на кариерата им и сякаш чувства, че им дава на пространство да откажат предложенията му.



Въпреки това действията на Бил Гейтс противоречат на дневния ред за овластяване на жените, който Мелинда Гейтс популяризира на глобална сцена. На 2 октомври 2019 г. тя казва, че ще похарчи 1 милиард долара за популяризиране на "силата и влиянието на жените в Съединените щати".



"Въпреки че повечето жени сега работят на пълен работен ден или повече, ние все още носим по-голямата част от отговорностите за грижи, изправени сме пред всеобхватен сексуален тормоз и дискриминация, заобиколени сме от пристрастни и стереотипни представи, които продължават вредните полови норми", написа тя в колона в списание Time, обявявайки обещанието.



На срещи във фондацията Гейтс се уверява, че гласът му е доминиращ и може да бъде пренебрежителен към г-жа Френч Гейтс, което кара някои служители на фондацията да се смутят, според хора, присъствали на срещи на фондацията с Гейтс.



През 2017 г. двойката се сблъска с твърдение за сексуален тормоз срещу близък сътрудник.



В продължение на близо 30 години Ларсън е финансов мениджър Гейтс, като печелеше солидна възвръщаемост за семейство Гейтс и на общия инвестиционен портфейл на фондацията от 174 милиарда долара чрез тайна операция, наречена Cascade Investment. Тя притежава активи като акции, облигации, хотели и огромни площи земеделска земя, а също така влага парите на филантропите в други инвестиционни средства. Едната беше фирма за рисков капитал, наречена Rally Capital, която се намира в същата сграда, която Cascade заема в Къркланд, Вашингтон.



Rally Capital имаше дял от собствеността в близкия магазин за велосипеди. През 2017 г. жената, управлявала магазина за велосипеди, нае адвокат, който написа писмо до Бил и до Мелинда Гейтс.



В писмото се казва, че Ларсън е тормозил сексуално управителя на магазина за велосипеди, според трима души, запознати с твърдението. В писмото се казва, че жената се е опитала да се справи сама със ситуацията, без успех, и е помолила за помощ семейство Гейтс. Ако те не разрешат ситуацията, се казва в писмото, тя може да предприеме съдебни действия.



Жената е постигнала споразумение през 2018 г., в което е подписала споразумение за неразкриване на информация в замяна на солидна сума, казаха тримата.



Докато Бил Гейтс смяташе, че това е приключило, Мелинда не е доволна от резултата, казаха двама от хората. Тя призова адвокатска кантора да извърши независим преглед на твърденията на жената и на Cascade. Ларсън е пуснат в отпуск по време на разследването, но в крайна сметка е върнат на работа. (Не е ясно дали разследването оневинява Ларсън.) Той продължава да отговаря за Cascade.



Около година след споразумението - и по-малко от две седмици след рубриката на Мелинда Френч Гейтс в Time - The Times публикува статия, в която се описват отношенията на Гейтс с Епщайн. В статията се съобщава, че двамата мъже са прекарвали време заедно на няколко пъти, летейки на личния самолет на Епщайн и присъствайки на късно събиране в къщата му в Манхатън.



"Начинът му на живот е много различен и някак интригуващ, макар че няма да работи за мен", пише Гейтс в имейл до колегите си през 2011 г., след като за първи път се среща с Епщайн.



Статията на Times включва подробности за взаимоотношенията на Гейтс с Епщайн, който Мелинда Гейтс не е познавала преди, според запознати. Скоро след публикуването й тя започва консултации с бракоразводни адвокати и други съветници, които ще помогнат на двойката да раздели активите си, казва един от източниците.



Разкритията в Times ка особено тревожни за Мелинда, защото преди това тя изразява дискомфорта от връзката на съпруга й с Епщайн, който почина от самоубийство във федералния арест през 2019 г., малко след като бе обвинен в трафик на момичета за секс. Мелинда Гейтс изрази безпокойството си през есента на 2013 г., след като тя и съпругът й вечерят с Епщайн в къщата му, според хора, запознати накратко с вечерята и последствията от нея. (Инцидентът е докладван по-рано от The Daily Beast).



В продължение на години гГейтс продължаваше да ходи на вечери и срещи в дома на Епщайн, където Епщайн обикновено се обграждас млади и привлекателни жени, казва двама души, които са присъствали на събиранията.



Арнолд заявява, че Гейтс никога не е общувал и не е присъствал на партита с Епщайн в присъстивето на млади и привлекателни жени. "Бил се срещнаше само с Епщайн, за да обсъдят филантропията", каза г-жа Арнолд.



Поне веднъж Гейтс отбеляза в присъствието на Епщайн, че е нещастен в брака си, според хора, чули коментарите. От своя страна Епщайн предоставил своите услуги за данъчни консултации и набиране на средства на Гейтс, въпреки че няма индикации, че филантропът е имал бизнес с него, според хора, запознати с представянето и финансите на Епщайн.



Някъде след 2013 г., Епщайн запознава Гейтс с Леон Блак от Apollo Investments, които имаха многостранни бизнес и лични отношения с Епщайн, според двама запознати със срещата. Срещата се проведе в офисите на Аполо в Ню Йорк.



Не е ясно дали г-жа Френч Гейтс е била запозната с последните срещи на съпруга си с Епщайн. Човек, който наскоро е говорил с нея, казва, че "тя реши, че е най-добре да напусне брака си, когато премина в следващата фаза от живота си".