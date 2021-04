Китай създаде РНК ваксина

Китай е постигнал сериозен напредък в разработването на първата коронавирусна ваксина в страната, базирана на матричната технология на рибонуклеинова киселина (mRNA), която работи по начин, подобен на западните ваксини "Pfizer-BioNTech" и "Moderna", съобщи в. "South China Morning Post”.

Ваксината "ARCoV" се разработва съвместно от Abogen Biosciences, Walvax Biotechnology и Академията за военни науки на Китайската народно-освободителна армия. Tретата фаза от неговите клинични изпитвания ще започне през май.

