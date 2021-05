Лейди Гага била заключена и насилвана с месеци, накрая продуцент я забременил

Мега звездата Лейди Гага призна, че когато е била на 19 години е станала жертва на сексуално насилие. Тя е била изнасилена от музикален продуцент, чието име не посочва, в следствие на което забременява. Тези шокиращи разкрития Гага споделя в новия документален филм на принц Хари и Опра Уинфри "Аз, който ти не виждаш" (The Me You Can't See), който е изцяло посветен на проблема с психичното здраве.

"Бях на 19 години и работех в индустрията. Продуцентът ми каза: "Съблечи се." Отказах му. Тръгнах си, после той ми каза, че ще изгори всичките ми записи. И той не спря. Постоянно ме молеше да го направя, а аз просто замръзнах. Не помня какво се случи след това"

Гага споделя, че в началото е изпитвала силна болка, а след това - пълно изтръпване. В резултат на тези събития звездата получава нервен срив и изпада в депресия. Няколко години по-късно певицата е хоспитализирана, където получава психиатрична помощ.

"Бях болна няколко седмици. Тогава разбрах, че това беше същата болка, която изпитах, когато мъжът, който ме изнасили, ме остави бременна. Повръщах и повръщах... постоянно".

Певицата призна, че след изнасилването продуцентът я е затворил в звукозаписно студио, където я е държал няколко месеца и я е малтретирал. Лейди Гага добави, че е решила никога няма да разкрие името на този продуцент, тъй като никога вече не иска да се среща с него очи в очи.

Певицата също призна, че се е самонаранявала, причинявайки си физическа болка. От думите на звездата става ясно, че й е отнело около три години, за да намери начини да се справи с вътрешните си демони. Сега все още върви по пътя към изцелението и работи върху психоемоционалното си здраве и състояние.