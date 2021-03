Македонци оплюват Виктория, България и песента ни за Евровизия

Песента на България на Евровизия 2021 "Growing Up Is Getting Old" на Виктория Георгиева е обект на коментари с наситен език на омразата от потребители от Македония. Това се случва и под двете видеа качени в YouTube - в официалния канал на Виктория (https://www.youtube.com/watch?v=UsmJ2nEV7gI) и в канала на Евровизия (https://www.youtube.com/watch?v=qMNxCzuEdVM).

В канала на Евровизия се забелязва и голямо количество нехаресвания на видеото – 1 200 за по-малко от 3 дни от премиерата! Под видеото има десетки коментари от македонски профили със съмнителна достоверност, част от тях можете да видите в прикаченото изборажение.

Вероятно атаката е организирана, след получилата се ситуация с техния участник Васил Гарванлиев, който вероятно ще бъде оттеглен от Евровизия, защото призна в интервю, че е българин. В Македония e направена и комисия, която разглежда случая на Васил.

Виктория също така е сред фаворитите за победа според началните букмейкърски класации и вероятно това също е причина за организираната атака от македонска страна.