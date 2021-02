Наводнения в Турция и Гърция

Катастрофални наводнения в Турция. Най-тежко засегнат е Измир, където се съобщава за най-малко една жертва на стихията. Реки излязоха от коритата си и заляха домове и улици. Много българи се оказаха в епицентъра на бедствието.

Проливните дъждове в Турция започнаха в понеделник вечерта. Не след дълго реките преляха. Улиците на Измир, третият по големина регион в страната, бяха залети. Стотици автомобили се оказаха във воден капан, а жителите на града бяха принудени да се придвижват през натрупаната кал.

Исмаил Ватансевер твърди, че това е едно от най-тежките наводнения в региона. "След 8-часов пороен дъжд в Измир се изляха 126 литра на кв. метър и се получи голямо наводнение. Този капацитет е 20% от целия дъждовен сезон на Измир”, казва той.

Властите издават спешно предупреждение местните да не излизат от домовете си. От Външното ни министерство заявиха, че няма информация за пострадали български граждани.

"Пострадали са почти всички крайбрежни райони на Измир. Един човек е загинал, 23 семейства са леко пострадали. 630 семейства са косвено пострадали”, казва Исмаил Ватансевер.

"Свързали сме се с нашето посолство в Анкара. Те са установили връзка с българската общност в Измир. По тяхна информация няма пострадали български граждани или тяхно имущество при наводненията”, заяви Антон Марков от дирекция "Ситуационен център” към МВнР.

LATEST — Torrential rain in Turkey’s western İzmir province and surrounding districts of Aliağa, Foça and Dikili causes flash floods; municipality urges residents to stay at home unless necessaryhttps://t.co/XNlvOQ5CzC