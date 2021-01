САЩ искат отрицателен COVID-тест от пристигащите със самолети

Считано от 26 януари 2021 г. влизането в САЩ на чужди граждани, преминавали транзитно или пребивавали през последните 14 дни във Великобритания (без отвъдморските й територии), Ирландия, Бразилия, Австрия, Белгия, Чешката република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Италия, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция или Швейцария. Към списъка с тези държави, в който са още Китай и Иран, от 30 януари, събота, се добавя и Република Южна Африка.

Напомняме, Ви, че всеки пътник над 2-годишна възраст, пристигащ в САЩ с въздушен транспорт, е длъжен да предостави на авиокомпанията, с която пътува, отрицателен резултат от тест за COVID-19 или документи, че вече го е преболедувал и се е възстановил от COVID-19.

Авиокомпаниите могат да приемат резултата от всеки вид тест за инфекциозно заболяване, одобрен от местните власти в държавата на заминаване и предназначен за откриване наличието на вируса SARS-CoV-2 (например NAA тест, антигенен тест, PCR тест и др.).

Резултатът от теста следва да бъде отразен като "NEGATIVE”, "COVID-19 NOT DETECTED”, "SARS-CoV-2 RNA NOT DETECTED” или "SARS-CoV-2 ANTIGEN NOT DETECTED”.

Ако полетът до САЩ е директен, тестът трябва да бъде направен до 3 календарни дни преди него, а ако полетът е с едно или повече прекачвания, нито едно от които не е с повече от 24 часа престой и резервацията е единна, тестът трябва да бъде направен до 3 календарни дни преди първия полет.

Възстановяването след прекаран COVID-19 ще се доказва с едновременното представяне на два документа: 1.) положителен резултат от тест за инфекциозно заболяване, направен до 90 дни преди пътуването, отбелязан като "POSITIVE”, "COVID-19 DETECTED”, "SARS-CoV-2 RNA DETECTED” или "SARS-CoV-2 ANTIGEN DETECTED”, и 2.) подписано становище от лекар или медицинско заведение, с техните имена, адрес и телефонен номер, потвърждаващо, че конкретното лице е излекувано.

Резултатите от теста или документите за прекаран COVID-19 се представят на служителите на авиокомпанията на хартиен или електронен носител.

При нужда от съдействие българските граждани в САЩ могат да се обръщат към: посолството на Република България във Вашингтон на телефон: +1 (202) 387-5770; генералното консулство на България в Лос Анджелис на следните телефонни номера: +1 310 478 6700 и дежурен телефон в извънработно време: +1310 437 3606; генералното консулство на Република България в Чикаго на телефонни номера: +1 312 867 1904, +1 312 752 0661; генералното консулство на България в Ню Йорк на следния телефонен номер: +1 212 935 4646. Сигнали може да се подават и чрез имейл адресите на дипломатическите ни представителства в Щатите: Embassy.Washington@mfa.bg, Consulate.Chicago@mfa.bg, Consulate.LosAngeles@mfa.bg, Consulate.NewYork@mfa.bg.

---

Сигнали и молби за съдействие при бедствени ситуации на български граждани се приемат денонощно и на телефонните линии на дирекция "Ситуационен център": +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56 или на имейл: crisis@mfa.bg.

Препоръчваме на българските граждани, при пътувания в чужбина, да се възползват от възможността да се регистрират в рубриката "Пътувам за…” на следния адрес: https://mfa.bg/bg/embassyinfo.