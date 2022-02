Снаряди паднаха край журналисти на AFP и CNN в Донбас

CNN съобщи, че нейни журналисти и техните колеги от AFP са били подложени на обстрел в Донбас. "Група журналисти, включително тези от френската информационна агенция AFP и CNN, бяха подложени на минометен обстрел в събота, докато придружаваха украинския вътрешен министър Денис Монастирски до фронтовата линия", съобщи телевизията.

Министърът на вътрешните работи Денис Монастирски потърсил прикритие, тъй като около дузина минометни снаряда паднаха на няколкостотин метра от групата. Малко след обстрела той дал интервюта за международните медии в Новолуханско.

Няма ранени или убити при престрелката.

"Имаме информация за напредването на руската армия в нашата територия", каза украинският вътрешен министър. "Има и информация, че определени части от ЧВК "Вагнер" са влезли на наша територия. Целта е организиране на саботаж на наша територия", заявил пред Си Ен Ен Денис Монастирски.

По-рано агенция ТАСС съобщи, цитирайки собствен кореспондент, че в центъра, северно и западно от Донецк се чуват звуци от обстрел. Украинските въоръжени сили стрелят с тежка артилерия, допълва руската агенция.

Наблюдателите от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа са регистрирали над 1500 нарушения на режима на спиране на огъня в Източна Украйна за едно денонощие.

Колона от бронирана техника, която се движи организирано по улиците на Донецк, предизвика масов смут в социалните мрежи.

Очевидци дори публикуват видео от военната техника, която минава през квартал Кировски на Донецк и твърдят, че в колоната се движат и самоходни гаубици 2S1 Gvozdika и бронетранспортьор. Засега обаче няма потвърждение за навлизане на руски войски на територията на Донбас

