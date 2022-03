Целта на Русия е да загражда градове и да предизвиква хум. криза

Тетяна е украинка, която иска гласът й да бъде чут. Тя преживя 14-те дни на война от началото на инвазията и се опитва да информира хората по целия свят за ситуацията в родината си. В медиите има много репортажи от войната, но няма достатъчно разкази на очевидци. Тетяна се обърна към Novinite.bg в опит да сподели какво е видяла и чула за тези адски 2 седмици. Публикуваме нейния разказ за събитията цензура. Информация как да помогнете е публикувана по-долу.

"Казвам се Тетяна. На 32 години. От Украйна.

Току-що над главата ми прелетя военен самолет.

Снощи същите самолети, пилотирани от хора с униформи, на които е знамето на Руската федерация, бомбардираха жилищни сгради в украинските градове: Суми, Николаев, Мариупол, Харков.

Руските окупационни сили изравняват градове със земята, унищожават цивилна инфраструктура, използват крилати ракети, залпови ракети и много други оръжия и военни средства. Точно докато четете това, руската армия убива стотици цивилни и деца, бомбардира болници и училища. Стрелят по хуманитарни конвои и цивилни, докато се опитват да се евакуират от временно окупираните градове.

Руските нашественици стреляха по семейство по време на евакуацията от Ирпин (Киевска област). Всички загинаха: майка, баща и две деца. Единственото, което направи това семейство, беше да се опита да избяга от войната. Руснаците не им дадоха никакъв шанс. Нашествениците видяха хората, които са разстреляли.

Днес изгледах видео от камера за наблюдение, на което се вижда как руски танк стреля по цивилна кола на пътя край град Василков, загинаха двама пенсионери. Заловените руснаци признават, че имат заповед от командването да разстрелват всички по пътя им, включително цивилни – мъже, жени, деца, старци.

Руснаците вдигат радиоактивен прах в покрайнините на Чернобил с танковете си. Запорожската атомна електроцентрала е под заплаха, което може да доведе до Чернобил х 6. Ако Русия взриви една от нашите атомни електроцентрали, това ще засегне всички европейски страни, не само Украйна.

Руснаците блокират градове в опит да създадат хуманитарна криза, за да накарат Украйна да се предаде. Това никога няма да се случи!

Броят на жертвите от войната на Русия срещу Украйна сред цивилното население достигна стотици, включително невинни деца. В публични изказвания Путин нарича бруталната война ‚военна операция‘ за унищожаване на военни обекти. Обстреляното сиропиталище във Ворзел край Киев военно съоръжение ли е? Стратегическа точка ли е Детска болница Охматдит с тежко болни деца, свързани със системи за поддържане на живота? Родилни домове в мазета, деца, родени в метрото – ето с кого се бие руската армия в Украйна.

Русия и нейната позорна измет Путин отричат ​​правото на Украйна да съществува. Това означава моето право на съществуване. Правото на майка ми да съществува. Правото на моята малка племенница и моята Велика нация.

Имам късмет, че съм в Хмелницки, западната част на Украйна. Тук е сравнително спокойно. Все пак чуваме сирени за въздушни нападения всеки ден и прекарваме по няколко часа на ден в бомбоубежища, докато вражески самолети летят над нас.

Хмелницки е град, през който минава пътят от източните райони на страната до западната граница. От началото на войната градът е приел повече от 400 000 украинци, които правят принудителни спирки по пътя на запад. Задачата на жителите на Хмелницки е да ги посрещнат, да ги нахранят и да ги приемат за през нощта. Вчера споделих апартамента си със семейството от 8 човека и 17 (!) котки. Котките също бягат.

Блокирайки сигналите на телевизионните кули и унищожавайки инфраструктурата, руснаците се опитват да ни държат без връзка. Но те не знаят каква връзка са създали между всички украинци в борбата срещу Русия, страна, която започна неоправдана и непредизвикана война срещу Украйна.

Въоръжените сили на Украйна проявяват невероятна смелост, отбивайки атаките на врага, без да им дават възможност да се укрепят. Подразделенията за териториална отбрана защитават градските улици. Безброй армии от доброволци доставят хуманитарна помощ на цивилни и боеприпаси на войските. Бизнесът подпомага Украйна с доставки и чрез финансови средства. Така наречената IT-армия унищожава дигиталната инфраструктура на Русия – правителствени уебсайтове, пропагандни канали. Те разпространяват истината за кървавата война срещу мирните украинци, разбивайки стените на лъжи, построени около руснаците от тяхното правителство на злодеи и фашисти.

Дори не мога да намеря думите, за да кажа колко съм горда с моята нация.

Украйна ще надделее! Защото гражданите й са силно мотивирани, както никога досега. Държавността ни е застрашена! Готови сме да спрем танковете на агресора дори с голи ръце. Това всъщност правят хората във временно окупирания Херсон, Хеническ – жителите на някога мирни градове излязоха с голи ръце срещу въоръжени руски войници и техните бронирани машини, принуждавайки ги да дадат на заден ход и да се върнат обратно.

Това единство на украинското общество се отнася не само до готовността за отблъскване на руските окупатори. В политическото измерение украинците единодушно се стремят да запазят независима Украйна, поради което подкрепата за действията на правителството и президента Зеленски достигнаа 98%.

Русия води война не само във военен аспект, но и в информационен. Все пак имам големи надежди, че хората в Европа, които от години вярват в руската пропаганда от канали като Russia Today, са загубили всички илюзии относно ‘добрите намерения’ на Русия да ‘спаси’ украинското население. Разруха и смърт - това е, което Русия донесе на Украйна. Сигурна съм, че няма да има нито един човек в цялата страна – независимо дали е украинскоговорящ или рускоговорящ – който да не иска да загинат руските окупатори. Защото това е единственото оправдано чувство, което изпитваш, когато врагът нахлуе в къщата ти и убие децата ти.

Войната все още е в първата си фаза. Ожесточени боеве се водят на изток, север и юг. Украинците се отбраняват и скоро всеки окупатор ще съжалява, че кракът му някога е стъпвал на украинска земя.

Моята нация е непоклатима!

Но светът е крехък.

Руините на Харков и Киев са руините на световния ред. Това е безпомощността на световните сили пред лудия човечец в Кремъл с ядрен бутон под дупето.

Светът е във война. В сърцето на Европа, в Украйна! Това не е просто война, насочена към геноцида на 40-милионната украинска нация. Това е война на тоталитаризъм, лъжи и кръвожадност срещу демокрацията и развитието. И в тази война Украйна е единствената, която се бие!

Светът се страхува от Третата световна война. Но тя вече започна. Какво мислите, че ще накара Путин да спре, ако по някакъв начин завладее Украйна?

Сега в Киев се решава съдбата на Европа. Европейската история се пренаписва на украински език. Ето защо това е толкова важно за нас, да спечелим тази война.

Имаме нужда световната общност да бъде обединена за Украйна, както никога досега. Ние молим НАТО да затвори небето над Украйна. Нуждаем се от бойни самолети и системи за противовъздушна отбрана, за да защитим цивилните от обстрел. Справяме се добре на бойното поле, но се нуждаем от помощ в небето.

Изключително сме благодарни за подкрепата на международната общност, включително приятелската подкрепа от България.

Скъпи българи, няма оправдание за тази война. Не може да има милост към хората, дошли да унищожат живота ви. Не може да има толерантност към постоянните лъжи – за нацисткия режим в Украйна, за това, че Украйна ще атакува Русия. Наистина, що за глупости?!

Не съм гласувала за настоящия президент, но в момента напълно го подкрепям. Ако той ме разочарова в бъдеще, ще имам възможност да избера друг. Нарича се демокрация. Бях свободна да изградя своето мнение, да избера собственото си бъдеще. Обичам Украйна, приветствам нейната свобода и независимост и нямам планове да емигрирам. Това прави ли ме нацист? В никакъв случай! Нито прави моите съграждани нацисти.

Споделяме любовта към Родините си. Сигурна съм, че всеки от вас би защитавал България пред опасността. Това не ви прави нацисти. Ние сме просто горди граждани на нашите горди нации.

Моля ви, нека вашата помощ премине границите между приятелски ни нации. Споделяме нашето красиво Черно море и сигурността в Черноморския регион. Сега Украйна осигурява тази сигурност.

Но все още можете да направите много, за да ни помогнете.

Излезте по улиците на вашите градове и призоветеправителството ви да помогне на Украйна с оръжия, финанси, антируски санкции, хуманитарна помощ и политическа подкрепа. Виждаме всеки един от вас и сме благодарни за подкрепата! Знаем за помощта, която вече е на път, и оценяваме вашето изразяване на приятелство и човечност.

Консолидираният призив към НАТО трябва да бъде: ЗАТВОРЕТЕ НЕБЕТО НАД УКРАЙНА! Украинската армия ефективно унищожава врага на земята, но мирните градове страдат от въздушни удари. Ние умираме! Всеки ден, всеки час. Нямаме време да чакаме!

Можете също така да дадете свой собствен принос за следващите десетилетия на мир за вашите деца.

Доказани благотворителни фондове:

"Save Life"https://savelife.in.ua/en/donate/

Благотворителна фондация "Blahodiina Sokyra”

USD

Име на фирмата: CHARITABLE FOUNDATION BLAHODIINA SOKYRA

IBAN код: UA293052990000026009046221331

Име на банката: JSC CB PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

Банков SWIFT код: PBANUA2X

Фирмен адрес: UA 04211 Kyiv, Yordanska street 6А

Банки-кореспонденти:

Сметка в банката кореспондент: 001-1-000080

SWIFT код на банката кореспондент: CHASUS33 Correspondent bank: JP Morgan Chase Bank, New York ,USA

Сметка в банката кореспондент: 890-0085-754

SWIFT код на банката кореспондент: IRVT US 3N Correspondent bank: The Bank of New York Mellon, New York, USA

EUR

Име на фирмата: CHARITABLE FOUNDATION BLAHODIINA SOKYRA

IBAN код: UA193052990000026006026223608

Име на банката: JSC CB PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

Банков SWIFT код: PBANUA2X

Фирмен адрес: UA 04211 Kyiv, Yordanska street 6А

Банки-кореспонденти:

Сметка в банката кореспондент: 400886700401

SWIFT код на банката кореспондент: COBADEFF

Банка кореспондент: Commerzbank AG, Frankfurt am Main, Germany

Сметка в банката кореспондент: 6231605145

SWIFT код на банката кореспондент: CHASDEFX

Банка кореспондент: J.P.MORGAN AG, FRANKFURT AM MAIN, GERMANY

Можете също да дарите в криптовалута (доказано от министъра на цифровата трансформация на Украйна Михаил Федоров).

BTC - 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P

ETH - 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14

USDT (trc20) - TEFccmfQ38cZS1DTZVhsxKVDckA8Y6VfCy

И моля ви, споделяйте достоверна информация за Украйна и кървавите престъпления срещу човечеството, които Путин извършва на нейна територия.

И… молете се за нас.

Не се бавете! Загубата на време означава, че можем да загубим животите си!"

Тетяна Гайдук има диплома по Международни отношения, 5 години опит в стратегическите комуникации и от 32 години е украинка. Тя е директор-услуги в TRUMAN и съосновател на KYIV NOT KIEV

Автор: Никола Данаилов, редакрот в Novinite.bg

Интервюто на английски може да видите ТУК.