"Чернобил" без ток: Кулеба предупреди за риск от изтичане на радиация

"Варварската война на Путин излага цяла Европа на опасност. Той трябва да спре незабавно". Това написа украинският външен министър Дмитро Кулеба в Twitter, потвърждавайки информацията за спряното електрозахранване на АЕЦ "Чернобил". По думите на Кулеба резервните дизелови генератори на централата имат капацитет да поддържат електрозахранването едва 48 часа. След този период охладителните системи в хранилищата за отработено ядрено гориво ще спрат да функционират, което ще доведе до незабавно изтичане на радиация.

The only electrical grid supplying the Chornobyl NPP and all its nuclear facilities occupied by Russian army is damaged. CNPP lost all electric supply. I call on the international community to urgently demand Russia to cease fire and allow repair units to restore power supply 1/2