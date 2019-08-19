Балъков обяви легионерите! Призова под знамената Краев и Георги Пашов

Селекционерът на българския национален отбор Красимир Балъков обяви списъка с играещите зад граница футболисти, повикани за европейската квалификация срещу Англия в Лондон на 7 септември и приятелския мач с Република Ирландия в Дъблин три дни по-късно.

В разширения тимов лист попадат Ивелин Попов (Ростов, Русия), Страхил Попов (Касъмпаша, Турция), Васил Божиков (Слован Братислава, Словакия), Георги Костадинов (Арсенал Тула, Русия), Кирил Десподов (Каляри, Италия), Симеон Славчев (Карабах, Азербайджан), Георги Миланов (Фехервар, Унгария), Божидар Краев (Жил Висенте, Португалия), Николай Димитров (Урал, Русия), Георги Сърмов (Кемниц, Германия) и Георги Пашов (Арарат, Армения).

Функционалното състояние на всички футболисти ще бъде оценено от медицинския щаб на националния тим в началото на лагер-сбора на 1 септември в София.