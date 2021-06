Евро 2020 е тук! Ето подробности + официалната песен на шампионата, който приковава погледите

Дългоочакваното европейско футболно лято започва! Тази вечер в Рим стартира Евро 2020. След година отлагане заради пандемията от коронавирус Вечния град е готов да даде старт на шампионата на Стария континент. Честта да открият Европейското ще имат тимовете на Италия и Турция. Мачът започва в 22:00, а официалното откриване на "Олимпико" е час по-рано.

За първи път шампионатът ще се проведе в 11 различни града, макар някои от предварително обявените да бяха сменени заради ситуацията с коронавируса. В крайна сметка ще гледаме сблъсъци от Рим, Лондон, Севиля, Санкт Петербург, Мюнхен, Амстердам, Копенхаген, Будапеща, Букурещ, Баку и Глазгоу. Най-хубавото е, че на стадионите ще бъдат допускани и фенове.

В първия мач днес от 22:00 б.в. един срещу друг се изпратя Италия и Турция. Двубоят ще се играе на стадио "Олимпико" в Рим и се очаква да бъде много интересен, защото турците се намират в много добра форма и могат да затруднят фаворита.

В 21:35ч. стартира и официалната церемония на откриването на шампионата. В нея участие ще вземат легендите на Рома и Лацио Франческо Тоти и Алесандро Неста. Двамата ще изпратят няколко топки към трибуните, за да ознаменуват завръщането на феновете. 16 000 зрители ще бъдат допуснати на стадиона.

Андреа Бочели ще изпълни арията на Пучини Nessun Dorma, а Диджей Мартин Гарикс, Боно и Ди Едж от U2 ще изпълнят официалната песен на Евро 2020 "We Are the People”.

В българския ефир мачовете ще вървят по БНТ и Нова Броудкастинг груп.

Големите фаворити са световният шампион Франция, Португалия, която ще защитава титлата си от Евро 2016, Англия, която направи много силен отбор в последните години и ще има сериозно домакинско предимство през целия шампионат, Белгия, която също е един от най-стабилните национални отбори. Не трябва да се подценяват и Италия, Германия и Хърватия.

За съжаление и този голям футболен форум ще премине без българския национален отбор. България за последно игра на голям футболен форум на Евро 2004. Българското присъствие ще бъде сред съдиите. Пловдивчаните Георги Кабаков и Мартин Маргаритов. Кабаков ще бъде четвърти съдия и ще е първа резерва при контузия или положителен тест на титулярните съдии. Мартин Маргаритов ще е сред резервните асистенти.

Два са пълните дебютанти в турнира Финландия и Северна Македония. Двете държави се класираха за първи път за голям футболен форум.

Големите отсъстващи основно заради контузии, но и някои заради треньорски решения ще са играчи като Серхио Рамос, Върджил ван Дайк, Златан Ибрахимович, Трент Александър-Арнолд.

Германия и Испания са страните са с най-много спечелени европейски първенства по три. Франция може да ги изравни, "петлите" са с два трофея. С по един трофей са СССР, Италия, Чехословакия, Нидерландия, Дания, Гърция и Португалия.

За първи път на европейско първенство ще бъде използвана системата ВАР.

Кристиано Роналдо също може да счупи доста рекорди на предстоящия шампионат. Един от тях е да стане първият играч участвал на пет европейски първенства и първият футболист вкарвал на пет европейски шампионата.

Финалът на 11 юли ще се играе на стадион "Уембли" в Лондон, който за втори път ще приеме финал след Евро 1996.

Всеки от класиралите се вече спечели по 9.25 млн. евро.

В груповата фаза равенството носи 750 хил. евро, а всяка победа - по 1.5 млн.

Достигането до 1/8-финалите ще осигури допълнителни 2 млн., осемте четвъртфиналисти ще получат по още 3.25 млн., а полуфиналистите - нови 5 млн. евро.

Загубилият финала ще се утеши със 7 млн., а шампионът ще грабне 10 млн. евро.

Участниците са разделени в 6 групи, съставени от по 4 отбора.

Група А: Турция, Италия, Уелс, Швейцария (мачовете ще се играят в Рим и Баку)

Група В: Дания, Финландия, Белгия, Русия (Санкт Петербург, Копенхаген)

Група С: Нидерландия, Украйна, Австрия, Северна Македония (Амстердам, Букурещ)

Група D: Англия, Хърватия, Шотландия, Чехия (Лондон, Глазгоу)

Група Е: Испания, Швеция, Полша, Словакия (Санкт Петербург, Севиля)

Група F: Унгария, Португалия, Франция, Германия (Мюнхен, Будапеща)

За фазата на елиминациите ще се класират първите два отбора във всяка група, както и четирите най-добри тима, заели третите места.

При равенство в точките в групата първо ще се гледат директните двубои между съответните съперници.

Топката на шампионата е на концерна Adidas и се нарича Uniforia - комбинация от думите unity (единство) и euphoria (еуфория). Талисманът е носи името Скилзи (Skillzy от английското skills - умения). Официалната песен на шампионат е на Диджей Мартин Гарикс, Боно и Ди Едж от U2 и се казва "We Are the People”.

От днес до 11 юли светът ще е футбол и всички погледи ще бъдат насочени към Евро 2020.