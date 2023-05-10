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Ето ги реферите за старта на плейофите в efbet Лига

Георги Гинчев бе определен за главен съдия на мача, откриващ плейофите, между ФК ЦСКА 1948 и Левски. Двубоят ще се играе в неделя от 20:00 часа на стадиона в Бистрица. Станислав Тодоров отива на мача между ЦСКА и Черно море

по статията работи: iNews.bg | 10.05.2023 | 13:15
Ето ги реферите за старта на плейофите в efbet Лига
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Георги Гинчев бе определен за главен съдия на мача, откриващ плейофите, между ФК ЦСКА 1948 и Левски. Двубоят ще се играе в неделя от 20:00 часа на стадиона в Бистрица.

Станислав Тодоров отива на мача между ЦСКА и Черно море.

Мачът между Лудогорец и Локомотив (Пловдив) е поверен на Волен Чинков.

ЕТО ВСИЧКИТЕ НАЗНАЧЕНИЯ:

12 май 2023 г., петък, 17:00 ч.

Футболен Клуб Пирин АД - ФК Хебър 1918

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев

4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов

СН: Петър Стоянов Петров

12 май 2023 г., петък, 19:15 ч.

ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Септември Сф

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Никифор Деянов Велков АС2: Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Милен Дончев Арабаджиев

СН: Николай Георгиев Ангелов

13 май 2023 г., събота, 17:30 ч.

ПФК Ботев Враца - Спартак 1918

ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Георги Валентинов Стамболджиев АС2: Светослав Колев Енчев

4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Йордан Петров Петров

СН: Костадин Ангелов Гергинов

13 май 2023 г., събота, 20:00 ч.

ПФК Славия 1913 - ПФК Ботев АД

ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Тодор Василев Вуков

4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Димо Стоянов Димов АВАР: Петър Велизаров Митрев

СН: Стоян Маринов Алексиев

14 май 2023 г., неделя, 17:45 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ФК Локомотив 1929

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Дениз Пиринов Соколов

СН: Атанас Петров Бозев

14 май 2023 г., неделя, 20:00 ч.

ФК ЦСКА 1948 - ПФК Левски

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Владимир Ангелов Велев

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Мирослав Максимов Иванов

СН: Йордан Динков Сталев

15 май 2023 г., понеделник, 18:00 ч.

ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Черно море

ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Светослав Станимиров Стойчев

4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Иво Николаев Колев

СН: Венцислав Иванов Гаврилов

15 май 2023 г., понеделник, 20:15 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Мирослав Николаев Симеонов

4-ТИ: Красен Иванов Георгиев ВАР: Георги Кънчев Димитров АВАР: Диян Христов Вълков

СН: Николай Тодоров Петров.


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