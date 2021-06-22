Ето я цялата програма в efbet Лига, която бе изтеглена днес

Лудогорец започва новата кампания с гостуване на заявилия амбиции да ги бутне от трона Локомотив Пловдив. В третия кръг е дербито между ЦСКА и Лудогорец.

Най-старото столично дерби между Левски и Славия също ще бъде в първия кръг на шампионата.

В деветия кръг е голямото дерби между ЦСКА и Левски, като "червените" са домакини в първото за сезона.

Мега сблъсъкът в Пловдив между Локомотив и Ботев също е в деветия кръг на "Лаута".

Новият сезон в efbet Лига започва през уикенда на 23, 24 и 25 юли. Последният кръг за календарната година трябва да се изиграе на 12 и 13 декември.

I кръг

24 юли 2021 г., събота:

Ботев Враца - Арда Кърджали

Левски - Славия

Царско село - Черно море

Ботев Пловдив - Пирин Благоевград

Берое - Локомотив София

Локомотив Пловдив - Лудогорец

ЦСКА 1948 - ЦСКА

II кръг

Арда Кърджали- ЦСКА

Лудогорец - ЦСКА 1948

Локомотив София - Локомотив Пловдив

Пирин Благоевград - Берое

Черно море - Ботев Пловдив

Славия - Царско село

Ботев Враца - Левски

III кръг

Левски - Арда Кърджали

Царско село - Ботев Враца

Ботев Пловдив - Славия

Берое - Черно море

Локомотив Пловдив - Пирин Благоевград

ЦСКА 1948 - Локомотив София

ЦСКА - Лудогорец

IV кръг

Арда Кърджали - Лудогорец

Локомотив София - ЦСКА

Пирин Благоевград - ЦСКА 1948

Черно море - Локомотив Пловдив

Славия - Берое

Ботев Враца - Ботев Пловдив

Левски - Царско село

V кръг

Царско село - Арда Кърджали

Ботев Пловдив - Левски

Берое - Ботев Враца

Локомотив Пловдив - Славия

ЦСКА 1948 - Черно море

ЦСКА - Пирин Благоевград

Лудогорец - Локомотив София

VI кръг

Арда Кърджали - Локомотив София

Пирин Благоевград - Лудогорец

Черно море - ЦСКА

Славия - ЦСКА 1948

Ботев Враца - Локомотив Пловдив

Левски - Берое

Царско село - Ботев Пловдив

VII кръг

Ботев Пловдив - Арда Кърджали

Берое - Царско село

Локомотив Пловдив - Левски

ЦСКА 1948 - Ботев Враца

ЦСКА - Славия

Лудогорец - Черно море

Локомотив София - Пирин Благоевград

VIII кръг

Арда Кърджали - Пирин Благоевград

Черно морe - Локомотив София

Славия - Лудогорец

Ботев Враца - ЦСКА

Левски - ЦСКА 1948

Царско село - Локомотив Пловдив

Ботев Пловдив - Берое

IX кръг

Берое - Арда Кърджали

Локомотив Пловдив - Ботев Пловдив

ЦСКА 1948 - Царско село

ЦСКА - Левски

Лудогорец - Ботев Враца

Локомотив София - Славия

Пирин Благоевград - Черно море

X кръг

Арда Кърджали - Черно море

Славия - Пирин Благоевград

Ботев Враца - Локомотив София

Левски - Лудогорец

Царско село - ЦСКА

Ботев Пловдив - ЦСКА 1948

Берое - Локомотив Пловдив

XI кръг

Локомотив Пловдив - Арда Кърджали

ЦСКА 1948 - Берое

ЦСКА - Ботев Пловдив

Лудогорец - Царско село

Локомотив София - Левски

Пирин Благоевград - Ботев Враца

Черно море - Славия

XII кръг

Арда Кърджали - Славия

Ботев Враца - Черно море

Левски - Пирин Благоевград

Царско село - Локомотив София

Ботев Пловдив - Лудогорец

Берое - ЦСКА

Локомотив Пловдив - ЦСКА 1948

XIII кръг

ЦСКА 1948 - Арда Кърджали

ЦСКА - Локомотив Пловдив

Лудогорец - Берое

Локомотив София - Ботев Пловдив

Пирин Благоевград - Царско село

Черно море - Левски

Славия - Ботев Враца