Кабаков ще въдворява ред или пък ще орезили дербито ЦСКА 1948-ЦСКА-София

Съдийската комисия към БФС определи нарядите за мачовете от 23 кръг. С най-голям интерес се очаква предстоящото в неделя дерби между ФК ЦСКА 1948 и ЦСКА. Двубоят, който ще противопостави лидера срещу третия в класирането, е поверен на Георги Кабаков.
10 март 2023 г., петък, 17:30 ч.
Септември (София) - Ботев (Пловдив)
Съдия: Волен Валентинов Чинков
Асистенти: Иво Николаев Колев и Драгомир Руменов Милев
4-ти: Михаел Петков Павлов ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Павлета Веселинова Рашкова
Съдийски наблюдател: Петър Стоянов Петров
11 март 2023 г., събота, 12:30 ч.
Пирин - Хебър
Съдия: Никола Антонов Попов
Асистенти: Георги Пламенов Тодоров и Мартин Емилов Венев
4-ти: Димитър Димитров Димитров ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Станислав Лазаров Станев
Съдийски наблюдател: Николай Йорданов Колев
11 март 2023 г., събота, 15:00 ч.
Спартак (Варна) - Локомотив (София)
Съдия: Станислав Георгиев Тодоров
Асистенти: Димитър Добромиров Димитров и Владимир Ангелов Велев
4-ти: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Красимир Владимиров Миланов
Съдийски наблюдател: Мартин Живков Богдев
11 март 2023 г., събота, 17:30 ч.
Левски - Ботев (Враца)
Съдия: Драгомир Димитров Драганов
Асистенти: Христо Пламенов Хаджийски и Мирослав Николаев Симеонов
4-ти: Християна Красимирова Гутева ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Николай Неделчев Чакъров
Съдийски наблюдател: Йордан Веселинов Гулев
12 март 2023 г., неделя, 12:00 ч.
Славия - Арда
Съдия: Ивелин Венциславов Занев
Асистенти: Мирослав Максимов Иванов и Николай Георгиев Попниколов
4-ти: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Мартин Тодоров Мачев
Съдийски наблюдател: Костадин Ангелов Гергинов
12 март 2023 г., неделя, 14:15 ч.
Лудогорец - Черно море
Съдия: Георги Милков Гинчев
Асистенти: Георги Йорданов Дойнов и Йордан Петров Петров
4-ти: Михаел Петков Павлов ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Светослав Колев Енчев
Съдийски наблюдател: Йордан Динков Сталев
12 март 2023 г., неделя, 16:45 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ЦСКА
Съдия: Георги Николов Кабаков
Асистенти: Мартин Веселинов Маргаритов и Диян Христов Вълков
4-ти: Димитър Димитров Димитров ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Георги Любомиров Минев
Съдийски наблюдател: Йордан Костадинов Иванов
13 март 2023 г., понеделник, 17:30 ч.
Локомотив (Пловдив) - Берое
Съдия: Станимир Лозанов Тренчев
Асистенти: Дениз Пиринов Соколов и Костадин Димитров Тановчев
4-ти: Мустафа Севди Шефкет ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Димитър Русенов Русев
Съдийски наблюдател: Кольо Димитров Данев.