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Пълна програма за плейофите в Първа лига

Пълната програма в плейофите на Първа лига - Топ 6, втора четворка и битка за оцеляване, вече е ясна по кръгове

по статията работи: iNews.bg | 09.05.2023 | 13:30
Пълна програма за плейофите в Първа лига
botevblovdiv.bg
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Пълната програма в плейофите на Първа лига - Топ 6, втора четворка и битка за оцеляване, вече е ясна по кръгове.

Засега от БФС са обявили датите и часовете на срещите от първия плейофен кръг, като тепърва предстои това да се случи и за останалите.

ПРОГРАМА ДО КРАЯ НА СЕЗОНА

ПЪРВА ГРУПА

XXXI кръг

14 май, неделя, 20:00 ч. ФК ЦСКА 1948 - Левски

15 май, понеделник, 18:00 ЦСКА - Черно море

15 май, понеделник, 20:15 Лудогорец - Локомотив Пд

XXXII кръг/ 19-21 май

Локомотив Пд - Левски

Черно моpe - ФК ЦСКА 1948

Лудогорец - ЦСКА

ХХXIII кръг/ 26-28 май

ЦCKA - Локомотив Пд

ФК ЦСКА 1948 - Лудогорец

Левски - Черно море

XXXIV кръг/ 2-4 юни

Локомотив Пд - Черно море

Лудогорец - Левски

ЦСКА - ФК ЦСКА 1948

XXXV кръг/ 7 юни

ФК ЦСКА 1948 - Локомотив Пд

Левски - ЦСКА

Черно море - Лудогорец

ВТОРА ГРУПА

XXXI кръг

13 май, събота от 20:00 ч: Славия - Ботев Пд

14 май, неделя от 17:45 ч: Арда - Локомотив Сф

XXXII кръг/ 19-21 май

Ботев Пд - Локомотив Сф, Славия - Арда

ХХХIII кръг/ 26-28 май

Арда - Ботев Пд, Локомотив Сф - Славия

XXXIV кръг/ 31 май

Ботев Пд - Славия, Локомотив Сф - Арда

XXXV кръг/ 3 юни

Локомотив Сф - Ботев Пд, Арда - Славия

XXXVI кръг/ 7 юни

Ботев Пд - Арда, Славия - Локомотив Сф

ТРЕТА ГРУПА

XXXI кръг

12 май, петък

17:00 ч: Пирин Благоевград - Хебър

19:15 ч: Берое - Септември

13 май, събота, 17:30 ч: Ботев Враца - Спартак Варна

XXXII кръг/ 19-21 май

Спартак Варна - Хебър, Септември - Пирин Благоевград, Ботев Враца - Берое

XXXIII кръг/ 26-28 май

Берое - Спартак Варна, Пирин Благоевград - Ботев Враца, Хебър - Септември

XXXIV кръг/ 2-4 юни

Спартак Варна - Септември, Ботев Враца - Хебър, Берое - Пирин Благоевград

XXXV кръг/ 7 юни

Пирин Благоевград - Спартак Варна, Хебър - Берое, Септември - Ботев Враца.


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