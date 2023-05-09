Пълна програма за плейофите в Първа лига

Пълната програма в плейофите на Първа лига - Топ 6, втора четворка и битка за оцеляване, вече е ясна по кръгове.
Засега от БФС са обявили датите и часовете на срещите от първия плейофен кръг, като тепърва предстои това да се случи и за останалите.
ПРОГРАМА ДО КРАЯ НА СЕЗОНА
ПЪРВА ГРУПА
XXXI кръг
14 май, неделя, 20:00 ч. ФК ЦСКА 1948 - Левски
15 май, понеделник, 18:00 ЦСКА - Черно море
15 май, понеделник, 20:15 Лудогорец - Локомотив Пд
XXXII кръг/ 19-21 май
Локомотив Пд - Левски
Черно моpe - ФК ЦСКА 1948
Лудогорец - ЦСКА
ХХXIII кръг/ 26-28 май
ЦCKA - Локомотив Пд
ФК ЦСКА 1948 - Лудогорец
Левски - Черно море
XXXIV кръг/ 2-4 юни
Локомотив Пд - Черно море
Лудогорец - Левски
ЦСКА - ФК ЦСКА 1948
XXXV кръг/ 7 юни
ФК ЦСКА 1948 - Локомотив Пд
Левски - ЦСКА
Черно море - Лудогорец
ВТОРА ГРУПА
XXXI кръг
13 май, събота от 20:00 ч: Славия - Ботев Пд
14 май, неделя от 17:45 ч: Арда - Локомотив Сф
XXXII кръг/ 19-21 май
Ботев Пд - Локомотив Сф, Славия - Арда
ХХХIII кръг/ 26-28 май
Арда - Ботев Пд, Локомотив Сф - Славия
XXXIV кръг/ 31 май
Ботев Пд - Славия, Локомотив Сф - Арда
XXXV кръг/ 3 юни
Локомотив Сф - Ботев Пд, Арда - Славия
XXXVI кръг/ 7 юни
Ботев Пд - Арда, Славия - Локомотив Сф
ТРЕТА ГРУПА
XXXI кръг
12 май, петък
17:00 ч: Пирин Благоевград - Хебър
19:15 ч: Берое - Септември
13 май, събота, 17:30 ч: Ботев Враца - Спартак Варна
XXXII кръг/ 19-21 май
Спартак Варна - Хебър, Септември - Пирин Благоевград, Ботев Враца - Берое
XXXIII кръг/ 26-28 май
Берое - Спартак Варна, Пирин Благоевград - Ботев Враца, Хебър - Септември
XXXIV кръг/ 2-4 юни
Спартак Варна - Септември, Ботев Враца - Хебър, Берое - Пирин Благоевград
XXXV кръг/ 7 юни
Пирин Благоевград - Спартак Варна, Хебър - Берое, Септември - Ботев Враца.