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Спортът по телевизиите днес

по статията работи: iNews | 11.02.2023 | 09:15
Спортът по телевизиите днес
pixabay

09.50 Ски скокове: Световна купа в Хинценбах, малка шанца, жени Евроспорт 1
11.20 Формула "Е": Световен шампионат, Хайдарабад Евроспорт 2
11.30 Ски алпийски дисциплини: Световен шампионат в Куршевел, спускане, жени Евроспорт 1
12.30 ЦСКА 1948 - "Хебър" Диема спорт
12.30 "Левски" - "Черно море" Диема спорт 3
12.50 Колоездене: Обиколка на ОАЕ, трети етап, жени Евроспорт 2
14.00 "Нюрнберг" - "Регенсбург" Нова спорт
14.30 "Уест Хем" - "Челси" Диема спорт 2
14.30 Фрийстайл ски: Световна купа в Вал Маленко, ски бабуни, двойки, мъже и жени Евроспорт 2
15.00 "Спартак" - "Лудогорец" Диема спорт
15.00 Рали, световен шампионат, Швеция МАХ Спорт 1
15.15 Биатлон: Световен шампионат в Оберхоф, спринт, жени Евроспорт 1
16.00 "Емполи" - "Специя" МАХ Спорт 3
16.00 Тенис, турнир в Монпелие МАХ Спорт 1
16.00 Колокрос: Суперпрестиж лига в Миделкерке, мъже Евроспорт 2
16.15 Ръгби, Ейре - Франция МАХ Спорт 2
16.30 "Байерн" - "Бохум" Диема спорт 3
17.00 "Арсенал" - "Брентфорд" Диема спорт 2
17.00 Ски скокове: Световна купа в Лейк Плесид, голяма шанца, мъже Евроспорт 1
17.15 "Алмерия" - "Бетис" МАХ Спорт 4
17.15 Колоездене: Обиколка на Мурсия, мъже Евроспорт 2
18.00 "Монако" - ПСЖ Нова спорт
19.00 "Лече" - "Рома" МАХ Спорт 3
19.00 Баскетбол, "Берое" - "Черноморец" МАХ Спорт 2
19.00 Колоездене на писта: Европейско първенство в Гренхен, четвърти ден Евроспорт 1
19.30 "Севиля" - "Майорка" МАХ Спорт 4
19.30 "Борнемут" - "Нюкасъл" Диема спорт 2
19.30 "Лайпциг" - "Унион" Диема спорт 3
20.00 "Янина" - "Йоникос" Диема спорт
20.00 Голф: PGA тур, Финикс оупън, трети ден Евроспорт 2
21.30 "Хайденхайм" - "Хамбургер" Нова спорт
21.45 "Лацио" - "Аталанта" МАХ Спорт 3
22.00 "Валенсия" - "Атлетик" МАХ Спорт 4
22.00 "Клермон" - "Марсилия" Диема спорт 3
22.00 Бокс, галавечер от Великобритания Диема спорт
22.30 "Витория" (Гимараеш) - "Портимонензе" Ринг
22.30 НХЛ, "Бостън" - "Вашингтон" МАХ Спорт 1
23.45 Ски скокове: Световна купа в Лейк Плесид, мъже Евроспорт 1
01.00 Тенис, турнир в Далас МАХ Спорт 2
01.00 НБА, "Бруклин" - "Филаделфия" Диема спорт 2
03.00 НХЛ, "Минесота" - "Ню Джърси" МАХ Спорт 1
03.30 НБА, "Голдън Стейт" - "ЛА Лейкърс" Диема спорт 3


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