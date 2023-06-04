Спортът по телевизиите днес

09.40 Волейбол, България - Германия (жени) МАХ Спорт 1

10.50 Формула "Е": Световен шампионат, Джакарта Евроспорт 2

11.30 Тенис: Ролан Гарос, четвърти кръг Евроспорт 1

12.00 Тенис: Ролан Гарос, четвърти кръг Евроспорт 2

12.30 Модерен петобой, световна купа БНТ 3

13.00 Рали, световен шампионат, Словения МАХ Спорт 2

13.10 Волейбол, Япония - Китай (жени) МАХ Спорт 1

14.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 3

15.30 "Твенте" - "Хееренвеен" МАХ Спорт 2

16.00 Формула 1, Гран при на Испания Диема спорт 3

18.00 "Спартак" (Пл) - "Дунав" Диема спорт 2

18.00 "Спортист" - "Добруджа" Диема спорт

19.00 "Спарта" - "Утрехт" МАХ Спорт 2

19.30 "Наполи" - "Сампдория" МАХ Спорт 3

19.30 Примера дивисион, комбинирано предаване МАХ Спорт 4

20.00 Волейбол, САЩ - Турция (жени) МАХ Спорт 1

22.20 Световно първенство за младежи, четвъртфинал БНТ 3

21.00 Тенис: Ролан Гарос, четвърти кръг Евроспорт 1

22.00 "Милан" - "Верона" МАХ Спорт 3

22.00 "Удинезе" - "Ювентус" МАХ Спорт 2

22.00 "Рома" - "Специя" Ринг

22.00 Примера дивисион, комбинирано предаване МАХ Спорт 4

22.00 Баскетбол, "Барселона" - "Валенсия" Диема спорт 3

22.00 Голф: PGA тур, "Мемориъл", четвърти ден Евроспорт 2

22.30 Наскар, състезание в Илинойс МАХ Спорт 1