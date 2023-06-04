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Спортът по телевизиите днес

по статията работи: iNews | 04.06.2023 | 09:30
Спортът по телевизиите днес
pixabay
Повече за:

09.40 Волейбол, България - Германия (жени) МАХ Спорт 1
10.50 Формула "Е": Световен шампионат, Джакарта Евроспорт 2
11.30 Тенис: Ролан Гарос, четвърти кръг Евроспорт 1
12.00 Тенис: Ролан Гарос, четвърти кръг Евроспорт 2
12.30 Модерен петобой, световна купа БНТ 3
13.00 Рали, световен шампионат, Словения МАХ Спорт 2
13.10 Волейбол, Япония - Китай (жени) МАХ Спорт 1
14.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 3
15.30 "Твенте" - "Хееренвеен" МАХ Спорт 2
16.00 Формула 1, Гран при на Испания Диема спорт 3
18.00 "Спартак" (Пл) - "Дунав" Диема спорт 2
18.00 "Спортист" - "Добруджа" Диема спорт
19.00 "Спарта" - "Утрехт" МАХ Спорт 2
19.30 "Наполи" - "Сампдория" МАХ Спорт 3
19.30 Примера дивисион, комбинирано предаване МАХ Спорт 4
20.00 Волейбол, САЩ - Турция (жени) МАХ Спорт 1
22.20 Световно първенство за младежи, четвъртфинал БНТ 3
21.00 Тенис: Ролан Гарос, четвърти кръг Евроспорт 1
22.00 "Милан" - "Верона" МАХ Спорт 3
22.00 "Удинезе" - "Ювентус" МАХ Спорт 2
22.00 "Рома" - "Специя" Ринг
22.00 Примера дивисион, комбинирано предаване МАХ Спорт 4
22.00 Баскетбол, "Барселона" - "Валенсия" Диема спорт 3
22.00 Голф: PGA тур, "Мемориъл", четвърти ден Евроспорт 2
22.30 Наскар, състезание в Илинойс МАХ Спорт 1


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