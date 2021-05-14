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Ясен Петров обяви футболистите, с които ще борим Словакия, Русия и Франция

България гостува и в трите двубоя, като първият е срещу Словакия на 1 юни от 21:45 ч. Контролата с Русия е на 5-ти от 18:00 часа, а три дни по-късно националният отбор среща Франция. Мачът е от 22:10

по статията работи: iNews.bg | 14.05.2021 | 12:39
Ясен Петров обяви футболистите, с които ще борим Словакия, Русия и Франция
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Националният селекционер Ясен Петров обяви разширения състав на представителния ни тим за предстоящите контроли със Словакия, Русия и Франция. Специалистът повика общо 31 футболисти.

България гостува и в трите двубоя, като първият е срещу Словакия на 1 юни от 21:45 ч. Контролата с Русия е на 5-ти от 18:00 часа, а три дни по-късно националният отбор среща Франция. Мачът е от 22:10.

Ето и избраниците на Ясен Петров:

Вратари:
Николай Михайлов (Левски), Даниел Наумов (1948), Георги Георгиев (Черно море), Иван Караджов (Арда)

Защитници:
Васил Божиков (Слован), Валентин Антов (Болоня), Кристиан Димитров (Хайдук), Антон Недялков (Лудогорец), Петко Христов (Про Верчели), Андреа Христов (Славия), Даниел Димов (Черно море), Иван Турицов (ЦСКА)

Полузащитници:
Кристиян Малинов (Льовен), Ивайло Чочев (ЦСКА 1948), Янис Карабельов (Кишварда), Антонио Вутов (Мезьокьовешд), Доминик Янков (Лудогорец), Бирсент Карагарен, Момчил Цветанов, Петър Витанов (Локомотив Пд), Илиан Илиев (Черно море), Лъчезар Котев (Арда), Димитър Костадинов (Царско село)

Нападатели:
Кирил Десподов (Лудогорец), Димитър Илиев, Георги Минчев (Локомотив Пд), Андрей Гълъбинов (Специя), Божидар Краев (Фамиликао), Спас Делев (Арда), Георги Йомов (ЦСКА), Атанас Илиев (Ботев Пд)


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