SpaceX на Илон Мъск изведе в орбита 60 спътника Starlink

Ракета-носител Falcon 9 на американската компания SpaceX със седмото поколение микроспътници Starlink беше изстреляна в снощи от космодрума Кейп Канаверал в 22:30 часа българско време. Стартът беше излъчен на живо на уебсайта на компанията.

Около 9 минути след изстрелването първата степен от ракетата-носител, използвана преди това три пъти, е кацнала на платформата "Of Course I Still Love You" в Атлантическия океан. 60-те сателита бяха пуснати в ниска околоземна орбита 15 минути след изстрелването на Falcon 9. След поредица от проверки, те ще се издигнат до над 550 км надморска височина с помощта на двигателите си.

Мрежата Starlink е проектирана да осигурява достъп до Интернет на потребители по цялата планета чрез разполагането на голям брой малки сателита с тегло до 500 кг в ниска земна орбита. Тази цялостна комуникационна система ще осигури широколентов достъп до Интернет със скорост 1 гигабит в секунда, което съответства на стандарта 5G, включително в недостъпни и слабо населени райони.

В началния етап SpaceX планира да осигури високоскоростен достъп до Интернет за жителите на южните части на САЩ до края на 2020 г. Според компанията, пускането в орбита общо 11 хиляди спътника и пускането им в експлоатация ще струва 10 милиарда долара. През май 2019 г. в космоса бяха изстреляни първите 60 спътника, през ноември второто съзвездие на космически кораби Starlink беше изведено в орбита, третото, четвъртото и петото през януари и февруари тази година, шестото – през март.