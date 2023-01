Twitter предлага безплатна реклама

Социалната мрежа Twitter предлага нови условия на рекламодателите в опит да ги привлече обратно към своята платформа, след като рекламният и бизнес понесе щети при придобиването на компанията от Илон Мъск за 44 милиарда долара, пише "Вашингтон пост"

Технологичната компания предлага безплатно рекламно пространство, равно на това, което марките получават, когато харчат до 250 хил. долара за реклама, става ясно от имейли, видени от изданието. Така компаниите ще получат рекламно пространство, което се равнява на кампания за 500 хил. долара.

Тези стимули са поредният опит на компанията да накара марките да харчат за нейната платформа. Наскоро Twitter предложи на рекламодателите 500 хил. долара безплатни реклами, стига да похарчат поне 500 хил. долара.

Купувачите на реклами казаха, че стимулът може да се използва за закупуване на промотирани туитове, които се показват по време на седмицата на Супербоул, ключов период за продажби за Twitter.

Twitter е изправен пред финансов натиск, за да привлече обратно многото рекламодатели, които спряха да използват платформата, откакто Мъск придоби компанията в края на октомври. Рекламодателите се отдръпнаха до голяма степен поради опасения, свързани с подходът на Мъск към модерирането на съдържание, страхувайки се, че техните реклами в крайна сметка ще се покажат близо до противоречиви съобщения.

Мъск каза през ноември, че Twitter е претърпял "огромен спад в приходите" и губи 4 милиона долара на ден.

Много големи марки, включително фармацевтичната компания Pfizer Inc., United Airlines Holdings Inc. и автомобилните производители General Motors Co. и Volkswagen AG, спряха рекламите си в Twitter. Повече от 75 от 100-те най-големи потребители на реклами в Twitter преди придобиването от Мъск не са инвестирали в реклами в платформата към седмицата, приключила на 8 януари, според анализ на данни от изследователската компания Sensor Tower.

Убеждаването на рекламодателите да се върнат към Twitter е от решаващо значение. Почти 90% от приходите на Twitter от 5,1 милиарда долара през 2021 г. идват от реклами.

За да може една марка да отговаря на условията за най-новия стимул, тя трябва да използва определени продукти на Twitter, като например наскоро пуснатия инструмент за избягване на ключови думи, който позволява на рекламодателите да създадат списък с до 1000 ключови думи и да избегнат показването на рекламите им отгоре или отдолу на туитове, съдържащи тези думи.

Мъск каза през миналия месец, че очаква Twitter да бъде приблизително без паричен поток през 2023 г.

Мъск каза, че Twitter е бил на път да отчете отрицателен паричен поток от 3 милиарда долара годишно, преди компанията да намали разходите, отчасти чрез съкращаване на хиляди работни места. Той каза, че сега персоналът е от приблизително 2000 души в сравнение с около 8000 преди.