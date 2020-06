Докато ние спим! Подпорният хотел на Шофьорския плаж е бил тема в немско разследване преди 1 година

Алепу и обезобразяването му привлече чуждестранните медии още година преди управляващите у нас и някои български медии да "преоткрият” проблема.

Историята е основна в 45 минутна лента на телевизия WDR за България със заглавие Das neue Mallorca? Partyurlauber in Bulgarien, пише сайтът terminalno.com

През 2019 година немската обществена телевизия WDR изпраща екип и с помощта на граждански активисти от "Да запазим Корал" заснема проблемите със строителството на крайбрежието ни в документален филм за скандалния облик, с който се е сдобила България като туристическа дестинация. Богатата ѝ култура и природни дадености са коректно противопоставени на евтиния популярен образ на страната ни за чуждестранния турист.

Във филма са заснети "подпорния хотел” Алепу, където аргументите представя Мирослава Петрова от "Да запазим Корал”.

Немската телевизия е единствената досега, която подчертава унищожаването на стотиците гнезда на уникалната малка птица пчелояд – предмет на опазване точно в тази зона и нехайството на българските институции, действащи в ущърб на европейската директива за птиците и европейската директива за местообитанията.

Герой във филма е и "Мъртвият град” край Царево, за който в лентата разказва независимият български разследващ журналист Асен Йорданов, собственик на сайта за разследваща журналистика "Бивол”.

Филмът показва и последния останал спасен плаж на юг от Бургас – Корал. Разказът за Корал е съпътстван от акционизъм на студентите на проф. Борис Сергинов от Нов български университет и студентите от от Университета за приложни науки и изкуства, Дортмунд, с професор Оливер Лангбайн, които посвещават работата си от години в защита на каузата за запазването на Корал, давайки ѝ и силна международна гласност.

Днес – година по-късно, необезпокояван и прикриван от институциите, подпорният хотел Алепу продължава да расте, община Царево си мисли, че прави общ устройствен план – без да е заявило пред обществото как ще постъпи с тоновете кубически метри бетон, боклук, завещан от руската мафия, а Корал е все още с постоянна "изложба” осигурена от немите институции в страната – частна ограда забита в пясъчните дюни, която дори "спасителят” Борисов, многократно известяван, не може да премахне макар да е направена от дървени колци и тел.

Всички български активисти и журналисти във филма са доброволци и днес не очакват награди, а справедливост, разследване на скандалните случаи и да бъде запазена безценната българска природа.

Филмът завършва с многозначителният горящ перформънс на студентите I can ruin it for you.