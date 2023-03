От Санта Клара до Шордич. Последствията от фалита на SVB се разпространяват по света

Последиците от фалита на 16-тата по големина банка в САЩ Silicon Valley Bank (SVB) започват да се разпространяват по свeта. Осноавтелите на стартъп компании в района на Калифорнийския залив са в паника дали ще имат достъп до парите си и дали ще могат да изплатят заплати на служителите си. Страховете вече са стигнали до Канада, където кредитният портфейл на банката се удвои през последната година. Подразделението на SVB в Обединеното кралство е на път да бъде обявено в несъстоятелност, като вече е прекратило дейността си и не приема нови клиенти. Междувременно в събота лидерите на около 180 технологични компании изпратиха писмо, призовавайки британския финансов министър Джереми Хънт да се намеси.

"Загубата на депозити има потенциала да осакати сектора и да върне екосистемата с 20 години назад", се казва в писмото, видяно от Bloomberg.

"Много предприятия ще бъдат изпратени в принудителна ликвидация за една нощ.", се казва още там.

Това е само началото. SVB имаше филиали в Китай, Дания, Германия, Индия, Израел и Швеция. Предприемачите предупреждават, че фалитът на банката може да "заличи" стартъпи по света, ако правителствата не се намесят. Съвместното предприятие на SVB в Китай, SPD Silicon Valley Bank Co., се опита да успокои местните клиенти през нощта (петък срещу събота - б.а.), като им напомни, че са операционно независими и стабилни.

"Тази криза ще започне в понеделник и затова ви призоваваме да я предотвратите сега", казват основателите и изпълнителните директори на стартъп компаниите от Обединеното кралство в писмото до Хънт. Сред компаниите, изброени в писмото, са Uncapped, Apian, Pockit и Pivotal Earth.

Хънт е провел разговор с гуверньора на Bank of England за ситуацията в събота сутринта, а по-късно през деня икономическият секретар на Министерството на финансите е организирал кръгла маса със засегнатите фирми, съобщиха от министерството.

Министерството на финансите на Обединеното кралство е започнало да анкетира стартиращи компании, като ги пита колко пари имат на депозит, какъв е приблизителният им паричен поток и какъв е достъпът им до банкови услуги в SVB и извън нея, съобщиха двама души, запознати с въпроса, като помолиха да не бъдат идентифицирани, тъй като информацията не е публична, посочват от Bloomberg. Министерството на финансите отказа да коментира проучването.

Основателите на стартъп компаниите очакваха с нетърпение резултатите от кръглата маса и всякаква информация за това как ще се обработват депозитите им в банката. Тоби Матър, главен изпълнителен директор на базирания в Обединеното кралство стартъп за образователен софтуер Lingumi, държи 85% от паричните средства на компанията си в SVB. Той се опита да прехвърли някои от сметките си, но в събота вечерта не беше сигурен дали това ще се получи. "Това е живот или смърт за нас", казва той. "Преди тези неща изглеждаха толкова обикновени."

Джак О'Мира, основател на лондонския стартъп за геномика Ochre Bio, прекара уикенда в неуспешни опити да прехвърли депозити от SVB.

"Ако няма (правителствена - б.а.) намеса," казва той, "това наистина може да унищожи цяло поколение предприемачески компании."

Както и в САЩ, някои депозити на SVB в Обединеното кралство са застраховани, но не беше ясно кога тези средства ще бъдат на разположение. По-дълбок проблем пред основателите на стартиращи компании е, че сривът на SVB ще задуши бъдещото финансиране от рисков капитал в Обединеното кралство, където бизнесът вече е затруднен от Брекзит.

Американският конгресмен Ро Ханна от Санта Клара проведе градска среща късно в петък, на която присъстваха повече от 600 души, включително основатели на стартъпи, технологични лидери и служители на SVB. Тя продължи повече от 2.5 часа, като основният акцент беше поставен върху малките предприятия, които се опитват да платят заплати в цялата страна в понеделник.

Клиентите на SVB в Калифорния, много от които основатели на стартъпи, стояха в студа и дъжда в петък пред клона на банката на прочутия Санд Хил Роуд в Силициевата долина, чукаха по заключените стъклени врати и се опитваха да накарат представители на Федералната корпорация за депозитно застраховане (FDIC) да отговорят на въпросите им.

Основателка на стартъп за дронове заяви, че тегленето на пари от банката в четвъртък не е минало и че се притеснява как ще плати заплатите на 12-те си служители на пълен работен ден. Опитала се е да се обади на FDIC многократно, "но номерът не отговаря", каза тя.

Друг клиент отбеляза, че е трябвало да донесе бутилка уиски, докато чакат. В опит да получи повече информация от представител на Федералната корпорация за гарантиране на депозитите (FDIC) той каза: "Поставете се на наше място". Представителят се извини, преди да затвори отново стъклената врата.

Някои от представителите на стартъпите се опитват да предложат временни решения. Uncapped, британски стартъп в областта на финансовите технологии, който отпуска заеми на други стартъпи, заяви, че стартира програма за спешно финансиране, за да помогне на компаниите да посрещнат заплатите и други задължения, както и по-дългосрочни мостови заеми, за да помогне с оборотния капитал.

Александър Фицджералд, основател на широколентовия стартъп Cuckoo и бивш служител на Министерството на финансите, отбелязва, че финансите на британските стартъпи вече са напрегнати поради забавянето на пазара на финансиране с рисков капитал.

"Британските стартъпи се нуждаят от бърза намеса на Министерството на финансите", каза той.

Базираната в Торонто фирма за рекламни технологии AcuityAds Holdings Inc разкри в събота, че има депозити в размер на 55 млн. долара в SVB, което представлява повече от 90% от паричните ѝ средства. Фирмата спря търговията с акциите си в петък след спад от 14%, позовавайки се на "развоя на ситуацията" с Silicon Valley Bank.

В Канада звеното на SVB Financial Group отчете 435 канадски долара (314 млн. щатски долара) обезпечени заеми през миналата година, което е двойно повече от 212 млн. канадски долара година по-рано, показват регулаторните документи. Сред клиентите му са доставчикът на софтуер за електронна търговия Shopify Inc. и фармацевтичната компания HLS Therapeutics Inc. според предишно изявление на банката.

*Шордич е квартал на Лондон, в който са ситуирани редица стартъп компании

Източник: Медиапул