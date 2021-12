Huawei Talent Summit: Компанията проведе събитие в подкрепа на младите таланти

Повече от 80 студенти заедно с представители на стартиращи компании, неправителствени организации, консултантски фирми и университети от цяла Европа се събраха в Хелзинки, Финландия, на Huawei Talent Summit. Събитието отбеляза постиженията в програмите на Huawei за откриване на млади таланти в ИКТ сферата. По време на семинара беше поставен акцент върху решаването на бъдещи предизвикателства като подобряването на дигитални умения, липсата на кадри в областта на ИКТ, равенството и устойчивостта.

Европа изпитва недостиг на квалифицирани специалисти в областта на ИКТ. Въпреки че търсенето на експерти в тази област нараства бързо, дори в най-напредналите в цифрово отношение държави от ЕС повече от половината от компаниите съобщават за проблеми с попълването на работните места. Стажантските и обучителни програми могат да бъдат решение, което да помогне на младите таланти да придобият необходимите знания и да разширят хоризонтите си въз основа на уникално ноу-хау от практиката.

По време на срещата на бяха обявени основните заключения от съвместния документ "White Paper” на Huawei и компанията за финансови ĸoнcyлтaции EY относно дигиталните умения. Според Лука Марколин, старши консултант в EY, търсенето на дигитални умения нараства бързо и значително изпреварва предлагането, като в Европа се наблюдава значителен недостиг на кадри в областта на ИКТ. Според Индекса на цифровата икономика и общество през 2021 г. Финландия е на първо място по отношение на човешките ресурси с цифрови умения сред всички европейски държави, като затвърждава позицията си на европейски цифров лидер. "Делът на завършилите висше образование в областта на ИКТ във Финландия е почти два пъти по-голям от средния за Европа и почти два пъти повече компании предоставят обучение в областта на информационните и комуникационните технологии. Това обаче не е достатъчно, защото 59% от компаниите, които се опитват да привлекат специалисти в областта на ИКТ, не могат да намерят подходящите кадри", заяви Лука Марколин.

Ето защо Huawei се стреми да развива таланти в областта на ИКТ и цифровите технологии във всяка страна, в която оперира. През 2008 г. компанията стартира различни програми за развитие на млади кадри, включително стипендии, технологични състезания и обучение по дигитални умения. От тогава насам Huawei е инвестирала повече от 130 млн. евро в тези програми, което е помогнало на повече от 1,54 млн. души от над 150 държави. Huawei също така ще инвестира още 2,5 млн. евро за бъдеща стипендия Seeds for the Future, която ще бъде предоставена на талантливи студенти в Европа, за да подобрят уменията си в областта на ИКТ.

Програми като ICT Academy, Seeds for the Future и European University Challenge имат за цел да развият таланти в сферата чрез тясно сътрудничество с образователните институции. Чрез тези свои програми Huawei възнамерява да работи с най-добрите европейски университети, за да даде възможност и да разгърне потенциала на следващото поколение европейски иноватори.

Марко Сю, вицепрезидент на Huawei за Централна, Източна Европа и Скандинавския регион и директор "Връзки с обществеността", кoментира: "След повече от 20 години в ИКТ индустрията в Европа Huawei вярва, че е много важно да запознава младите хора с иновациите и да им показва как науката и технологиите могат да променят света, в който живеем."

Темата за равенството на половете също беше една от обсъжданите теми на Huawei Talent Summit. Жените са особено слабо представени като работната сила в областта на цифровите технологии, тъй като над 80% от специалистите по ИКТ в ЕС са мъже. Въпреки различията в отделните държави, средно само 17% от специалистите по технологии са жени, а само 22% от специалистите по изкуствен интелект в световен мащаб са дами.

Huawei стартира серия от инициативи за насърчаване на равенството между половете и участието на повече жени в цифровото бъдеще. Компанията инициира поредица от дейности "Жените в технологиите" в цяла Европа, за да помогне гласът на жените да бъде чут в технологичния сектор. През 2021 г. Huawei официално стартира своята програма HUAWEI Women Developers (HWD), чиято цел е да даде възможност на дамите разработчици да създават брилянтни приложения и инструменти.

Освен това Huawei работи заедно с партньори в Европа за намаляване на въглеродните емисии и постигане на целта за въглеродна неутралност до 2050 г. Компанията продължава да предоставя екологични 5G технологии и системи за слънчева енергия. Чрез курсове за обучение по ИКТ младите таланти научиха как технологиите биха направили света по-добро място.

Осем таланти, част от "Seeds for the Future”, излязоха на сцената, за да обсъдят как научните изследвания са повлияли на възгледите им за устойчивостта и какво могат да направят технологиите за бъдещето. Младите иноватори споделиха положителни отзиви за програмата Seeds for the Future и изразиха надежда още талантливи кадри да получат подкрепа от ИКТ компании като Huawei. На събитието присъстваха и представители от България – Десислава Атанасова, мениджър "Връзки с обществеността" в Huawei Technologies България, доц. д-р Радан Мирянов от Икономически университет – Варна, както и Михаела Пашамова и Венцислав Колибарски, студенти, отличени в стажантска програма на Huawei.

