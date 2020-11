Американското посолство с дарение за ВМА

Отделът за военно сътрудничество към Посолството на САЩ дари оборудване на Военномедицинската академия, за да помогне в борбата им срещу COVID-19. Дарението, вклюващо автоматичен анализатор за работа по ELISA-метод и консумативи, е част от Програмата за хуманитарна помощ на Европейското командване на САЩ и възлиза на приблизително 50 000 лева. Началникът на ВМА генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски и полк. доц. д-р Методи Кунчев, ръководител на Лабораторията по вирусология, приеха оборудването. Всички сме благодарни както на тях, така и на останалите медици и здравни работници, за службата им на първа линия в борбата срещу тази пандемия! #StandingTogether!

The Embassy’s Office of Defense Cooperation donated equipment to the Military Medical Academy to help with their fight against COVID-19. The donation, of an Anti-SARS-CoV-2 ELISA automatic analyzer and other supplies, is part of the U.S. European Command’s Humanitarian Assistance program and amounts to approximately 50,000 leva. The Chief of the MMA, Major-General Prof. Dr Ventsislav Mutafchiyski, and Col. Assoc. Prof. Metodi Kunchev, Head of the Virology Laboratory, accepted the equipment. We are all so grateful to them and other first line medical workers for the service in the fight against this pandemic! Let’s keep #StandingTogether!