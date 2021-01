Захариева наруши българското мълчание след щурма на Капитолия

Осъждаме атаката срещу сградите на Конгреса на САЩ. Насилието никога не е решение. Това написа в профила си в Twitter вицепремиерът и външен министър Екатерина Захариева по повод събитията във Вашингтон и щурма на Капитолия по време на утвърждаването на Джо Байдън за новия американски президент.

Общественият ред трябва да бъде възстановен, така че да имаме мирен трансфер на власт в САЩ, заяви още първият ни дипломат.

We denounce the attack on the U.S. Congress buildings. Violence is never a solution. The public order should be restored so that we have a peaceful transfer of power in the U.S.