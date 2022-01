Поглед назад: Погромът на парламента

Навършват се 24 години от едно от най-важните събития в новата ни история - януарският щурм на парламента. Зимата е студена, правителството е в оставка. Новият президент Петър Стоянов е избран, но още не е встъпил в длъжност, a държавата е във властови вакуум. Премиерът в оставка е Жан Виденов, а Георги Първанов току-що е застанал начело на БСП.

На 10 януари 1997 г. България е на ръба на гражданска война. Хиляди щурмуват парламента, чупят, палят и хвърлят камъни, а депутати се барикадират. Стига се до кървави сблъсъци - десетки са ранени, след като полицията и Вътрешни войски се намесват със сила. Сред пострадалите са и политици - депутатът Филип Димитров се озовава в "Пирогов" с разбита глава.

Атаката на Народното събрание започва от протестите срещу тогавашното правителство на БСП с премиер Жан Виденов. Хората в много градове на страната се надигат и блокират пътища, а студенти правят живи вериги покрай парламента, защото годишната инфлация е 310,8% и обезценява парите им - левът се срива, заплатата става 5 долара, магазините са празни, а хлябът се купува с купони. 19 банки фалират, а с тях се стопяват дълговете на кредитните милионери и спестяванията на стотици хиляди българи.

В своеобразен химн на протестите се превръща песента на Бийтълс "Let It Be" ("Нека да бъде"), която националните медии пускат вместо програмите си или наред с тях. По време на бденията се палят свещи, на правещите кордон полицаи се подават (червени) карамфили. Тези символи се използват и при протести по-късно през годините.

В рeзултaт нa прoтecтитe и дълбoкaтa кризa прeз дeкeмври Жaн Видeнoв пoдaвa ocтaвкaтa нa прaвитeлcтвoтo. Кризата от тогава получава негово име и е известна като "виденовата зима". Протестите обаче продължават през целия януари. Барикади са издигнати на ключови кръстовища в София. Пътят към гръцката граница също е преграден. Страната остава блокирана до 4 февруари, когато БСП връща мандата и е постигнато съгласие за предсрочни избори.

Преди изборите току-що встъпилият в длъжност президент Петър Стоянов назначава служебно правителство с премиер Стефан Софиянски, което обявява въвеждането на валутен борд, изпраща до Брюксел молбата на България за членство в НАТО и възстановява сътрудничеството с МВФ. През aприл 1997 г. предсрочните избори ca cпeчeлeни oт Обединените демократични сили (СДС, Демократична партия, БЗНС, БСДП) и Иван Костов става премиер.